Amerykańskie sankcje już oddziałują na Chiny. Nastąpiło wyraźne załamanie importu chipów przez Państwo Środka

W październiku zeszłego roku Stany Zjednoczone objęły Chiny sankcjami, które mają na celu ograniczyć rozwój sektora mikroprocesorów i układów pamięci w tym kraju. Ma to w dalszej perspektywie czasowej zapobiec dalszej ekspansji przemysłu zbrojeniowego Państwa Środka. Poznaliśmy właśnie pierwsze wiarygodne dane, jaki wpływ mają te restrykcje na import układów scalonych przez ten kraj. Choć już teraz zanotowano wyraźny spadek, to punkt kulminacyjny ciągle przed nami.

Chiny odnotowały pokaźny spadek importu układów scalonych w dwóch pierwszych miesiącach 2023 roku. Obniżył się on aż o 26,5% w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku.

Oficjalne dane ujawnione przez chińską Generalną Administrację Celną, pokazują załamanie importu omawianych urządzeń w dwóch pierwszych miesiącach 2023 roku. Państwo Środka miało w tym okresie ściągnąć do kraju 67,6 mld układów scalonych. Jest to spadek o 26,5% w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku. Dane są też dużo gorsze niż wyniki za cały 2022 rok, kiedy to zanotowano spadek rzędu 15,3%. W ślad za tym idzie też obniżenie ogólnej wartości zaimportowanych układów z 68,8 mld dolarów do 47,8 mld dolarów. Spadek sięgnął w tym przypadku 30,5%, ale trzeba mieć na uwadze, że sankcje nie są jedynym czynnikiem, który miał na to wpływ. Znaczenie mają też obniżki cen chipów spowodowane gorszą koniunkturą światowej gospodarki, a co za tym idzie zbyt dużą podażą urządzeń w porównaniu do aktualnego zapotrzebowania rynkowego.

Wiele wskazuje na to, że trwa równocześnie odpływ kapitału z Chin, ponieważ zanotowano pokaźne spadki także w eksporcie układów scalonych przez ten kraj w styczniu i lutym 2023 roku. Dane mówią o jego obniżeniu do poziomu 37,3 mld jednostek, co przekłada się na spadek rzędu 20,9%. Oczywiście może to też być spowodowane działaniami tamtejszych władz, które chcą zapewnić większą dostępność układów na rynku wewnętrznym. Celem amerykańskich sankcji jest przede wszystkim zatrzymanie rozwoju procesów technologicznych, w jakich wytwarzane są urządzenia w Państwie Środka. Warto odnotować, że zakazują one także firmom NVIDIA i AMD sprzedaży temu kraju sprzętu wykorzystywanego do rozwoju sztucznej inteligencji. Wiele wskazuje na to, że inne państwa także przyłączą się do restrykcji (wspomina się na razie o Japonii i Holandii), co oznacza, że spadki nie zatrzymają się na przytoczonych liczbach. Chiny starają się przygotować na tę sytuację gromadząc sprzęt i komponenty służące do produkcji chipów.

