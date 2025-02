Rada Europejska zatwierdziła akt w sprawie chipów. Otworzy on drogę do dużych inwestycji w branżę półprzewodników

Kilkanaście tygodni temu informowaliśmy o pomyślnym zakończeniu rozmów przedstawicieli państw Unii Europejskiej w kwestii aktu prawnego mającego umożliwić poważne inwestycje Starego Kontynentu w branżę półprzewodników. Teraz „Europejski akt w sprawie chipów” został zatwierdzony przez Radę Europejską i jest na ostatniej prostej do wejścia w życie. Powinno to pozytywnie wpłynąć na konkurencyjność UE w tym obszarze rynku.

Rada Europejska zatwierdziła "Europejski akt w sprawie chipów". Jest to jeden z ostatnich etapów procesu legislacyjnego dokumentu. Można spodziewać się, że już wkrótce wejdzie on w życie.

Akt został oficjalnie zatwierdzony przez Radę Europejską we wtorek 25 lipca. Oznacza to, że jego proces legislacyjny praktycznie dobiegł już końca. Wcześniej przyjął go Parlament Europejski. Po podpisie Przewodniczącej Parlamentu Europejskiego i Prezydenta Rady zostanie on opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W życie wejdzie w trzecim dniu od publikacji. Z aktem UE wiąże duże nadzieje, ponieważ ma on umożliwić znaczące zwiększenie konkurencyjności Starego Kontynentu w branży półprzewodników.

Przypomnijmy, że celem Unii jest zainwestowanie do 2030 roku ponad 43 mld euro środków publicznych w ten segment rynku. Kwotę tę uzupełnią także inwestycje prywatne, zarówno bezpośrednio związane z branżą, jak i inwestycje poboczne, powstałe jako pochodna tych głównych. Docelowo udział UE w globalnym rynku chipów ma zostać podwojony (z 10% do 20%). Oczywiście na efekty trzeba będzie nieco poczekać, ale już teraz widać pewne ożywienie. Jego przykładem są inwestycje Intela w Polsce i Niemczech. TSMC także ma plany budowy swojej fabryki u naszego zachodniego sąsiada.

Źródło: Rada Europejska