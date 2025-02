Unia Europejska zainwestuje znaczącą kwotę w ośrodki testujące rozwiązania bazujące na AI przed ich debiutem rynkowym

Technologie bazujące na sztucznej inteligencji zrewolucjonizują nie tylko życie jednostek, ale całego społeczeństwa. Jest to obecnie jedna z najbardziej przyszłościowych branż, która będzie z pewnością dynamicznie rozwijała się w przyszłości. Unia Europejska doskonale rozumie ten fakt, dlatego zdecydowano się przekazać pokaźną sumę pieniędzy na laboratoria testowe dla tego typu rozwiązań. Mają one głównie pełnić funkcję wspierającą dla twórców technologii.

Unia Europejska przeznaczy 220 milionów euro na ośrodki testujące technologie bazujące na AI przed ich debiutem rynkowym. Ma to zwiększyć zaufanie obywateli do technologii, ułatwić pracę twórców, a także zminimalizować negatywne skutki społeczne nowych rozwiązań.

Z rozwojem sztucznej inteligencji wiążą się także zagrożenia. Choć projekt UE ma za zadanie głównie wspierać twórców tego typu technologii, poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału dla testów i eksperymentów, to zapewne pozwoli on także odfiltrować propozycje, które stwarzają najpoważniejsze zagrożenia. Specjalne laboratoria TEF (Testing and Experimentation Facilities), funkcjonujące na terenie Unii Europejskiej, będą testowały technologie bazujące na sztucznej inteligencji i towarzyszące jej rozwiązania zanim trafią one ostatecznie na rynek. Pobocznym celem jest także minimalizacja ewentualnych szkód dla praw obywatelskich oraz całej gospodarki.

Na sfinansowanie koncepcji laboratoriów testowych TEF AI zostanie przeznaczone 220 mln euro, które podzielono na cztery główne ośrodki zajmujące się odmiennymi branżami. Wśród nich można wyróżnić:

CitCom.ai TEF – laboratorium wspierające pracę nad inteligentnymi miastami i społecznościami, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii energetycznych, transportu i łączności. Ma umożliwić także testowanie produktów bazujących na AI w warunkach rzeczywistych.

TEF-Health – placówka zajmująca się ochroną zdrowia. W zakresie jej zainteresowania ma być uczenie maszynowe w zastosowaniach medycznych czy kompleksowe symulacje pracy mózgu. Zajmie się także kwestią robotów medycznych i rehabilitacyjnych.

AI-Matters TEF – ośrodek, którego zadaniem będzie zwiększenie elastyczności europejskiego sektora produkcyjnego, poprzez wdrożenie najnowszych rozwiązań technologicznych, w tym robotów i inteligentnych systemów autonomicznych wykorzystywanych przy produkcji.

agrifood TEF – laboratorium zajmujące się sektorem rolnictwa i produkcji żywności. Będzie testowało najnowsze osiągnięcia branżowe w dziedzinie sztucznej inteligencji, jak na przykład zrobotyzowane traktory czy optymalizacja produkcji plonów z użyciem AI.

Ośrodki testowe pełny potencjał mają uzyskać w 2024 roku, ale ograniczone usługi będą dostarczać już w lipcu bieżącego roku. TEF będą przeprowadzały zarówno testy rzeczywiste, jak i odpowiednie symulacje. To powinno dać deweloperom rozwiązań bazujących na AI dostęp do szerszego potencjału eksperymentalnego, a także umożliwić wychwycenie potencjalnie szkodliwych społecznie technologii, zanim zostaną użyte na szeroką skalę w rzeczywistym świecie. Dzięki temu całe przedsięwzięcie może przyczynić się także do zwiększenia zaufania konsumentów do danych rozwiązań technologicznych.

Źródło: Komisja Europejska, TechSpot