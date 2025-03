Apple Vision Pro nie cieszą się zbyt wielką przychylnością u deweloperów. Świetlana przyszłość dla AR/VR nie tym razem?

Apple Vision Pro to nadchodzący sprzęt do rozszerzonej rzeczywistości, co do którego Apple pokładało spore nadzieje - do tego stopnia, że przewidywano sprzedaż miliona sztuk w 2024 roku. Urządzenie swoimi możliwościami miało zwalać z nóg, jednak póki co zrobiło to swoją ceną. Szybko też wyszło na jaw, że produkcja gogli została ograniczona z powodu zbyt skomplikowanej konstrukcji. Na dodatek deweloperzy nie są zbytnio zainteresowani produktem.

Jak wiadomo, oprogramowanie w wielu przypadkach jest nawet ważniejsze niż sam sprzęt. Apple przed premierą swojego headsetu stworzyło kilka miejsc, do których zaproszeni byli deweloperzy, aby mogli się dowiedzieć, jak projektować aplikacje dla systemu visionOS, a przy okazji przetestować ich działanie na realnym urządzeniu. Specjalne "laboratoria" były dostępne w Londynie, Monachium, Szanghaju, Singapurze i Tokio. Z kolei, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, firma z Cupertino wybrała... Cupertino. Miejsc nie było więc zbyt wiele, co dodatkowo mogło być przeszkodą do przybycia dla niektórych. Zgodnie z raportem Bloomberga (poprzez Marka Gurmana), sesje były "niedostatecznie zapełnione", a niska liczba obecnych deweloperów tłumaczona była właśnie brakiem większej ilości miejsc do spotkań, choćby w samym USA.

Taka sytuacja nie zwiastuje zbyt dobrego debiutu Apple Vision Pro. Bez odpowiednich aplikacji, urządzenie nie będzie w stanie osiągnąć zamierzonego sukcesu, który i tak jest bardzo tłumiony przez samą cenę urządzenia. Dodatkowo tego typu sprzęty nie zadomowiły się jeszcze na tyle w naszej kulturze, aby ludzie byli skłonni masowo je kupować (choć dużą rolę w zmianie tej perspektywy posiadają nadchodzące gogle Meta Quest 3). Konkurencyjne rozwiązania będą w stanie zaoferować niebawem to samo co Apple, jednak dużo taniej. Przyszłość headsetów AR/VR jest dość niepewna, a sam sprzęt od Apple nie przyłoży się do lepszego obrotu spraw.

Źródło: Bloomberg, X@markgurman