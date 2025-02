Apple Vision Pro - znacząca redukcja planów produkcyjnych nadchodzących gogli AR/VR. Są zbyt zaawansowane

Na początku przyszłego roku swoją premierę będą miały gogle do rzeczywistości rozszerzonej Apple Vision Pro. Urządzenie będzie cechowało się dosyć wygórowaną ceną, co zapewne mocno ograniczy liczbę docelowych odbiorców. Najnowsze doniesienia wskazują, że amerykańska firma jest zmuszona dokonać drastycznych cięć w prognozowanej produkcji. Jedną z przyczyn ma być skomplikowana konstrukcja nowego sprzętu.

Chińskie źródła wskazują, że Apple musiało dokonać redukcji planów produkcyjnych gogli Vision Pro z 1 mln do zaledwie kilkuset tysięcy w przeciągu pierwszego roku od debiutu rynkowego.

Jak donoszą źródła Financial Times, chińska firma Luxshare, która jest głównym wykonawcą gogli, przygotowuje się do złożenia mniej niż 400 tys. jednostek sprzętu w 2024 roku. Redukcja prognoz miała bardzo rozczarować przedsiębiorstwo. Podmiot był gotowy na produkcję idącą w miliony sztuk rocznie. Jeszcze gorzej przedstawiają się plany pochodzące od dostawców niektórych komponentów wykorzystywanych przez urządzenie Apple. Firma z Cupertino miała poprosić o części do zaledwie 130-150 tys. egzemplarzy w pierwszym roku od jego debiutu rynkowego. Niezależnie od tego, które z tych doniesień okażą się ostatecznie bliższe prawdy, będzie to wartość dużo niższa niż zakładały pierwotne plany. Mówiło się bowiem o 1 mln dostarczonych jednostek w pierwszych 12 miesiącach od premiery.

Prognozy ekspertów rynku nie były do tej pory jednoznaczne i wahały się od około 150 tys. do nawet 2 mln sprzedanych egzemplarzy w pierwszym roku. Chińskie źródła wskazują, że bliższe prawdy będą te pierwsze przewidywania. Jednym z głównych wyzwań produkcyjnych są wyświetlacze micro-OLED (najdroższy element gogli) i specyficzna soczewka, która zostanie wykorzystana w urządzeniu. Panuje przekonanie, że Apple Vision Pro będzie najbardziej zaawansowanym urządzeniem konsumenckim, jakie zostało kiedykolwiek wprowadzone na rynek. To tłumaczy zarówno wysoką cenę, jak i problemy produkcyjne. Jak twierdzi analityk Jay Goldberg, Apple wzięło to pod uwagę i nie spodziewa się żadnego zysku z urządzenia w pierwszym roku od premiery. Jednocześnie plany, by w przeciągu pięciu lat sprzęt trafił do ponad 20 mln użytkowników, są według części ekspertów ciągle realne.

