iPhone SE 4 może być pierwszym smartfonem Apple z autorskim modemem 5G. Gigant uniezależnia się od innych firm

Firma Qualcomm jest chyba wszystkim doskonale znana. Jej układy pojawiają się w wielu popularnych urządzeniach, jednak nie zmienia to faktu, że przedsiębiorstwo to znalazło się w dosyć problematycznej sytuacji. Ostatnie raporty finansowe mocno rozczarowują, a jakby tego było, nic nie wskazuje na to, by w przyszłości miało być lepiej. Wszystko zmierza do tego, że lada moment od firmy uniezależni się Apple, które przygotowuje się do produkcji własnych modemów 5G.

Firma Qualcomm ma powody do niepokoju. Apple już niebawem zacznie produkcję własnych modemów 5G, a iPhone SE 4. generacji może być pierwszym urządzeniem z autorskim układem do obsługi sieci.

Jak podaje znany analityk i ekspert ws. Apple, Ming-Chi Kuo, gigant z Santa Clara już w 2025 roku całkowicie przerzuci się na własne układy służące do obsługi sieci 5G. Na podstawie znanych nam norm czasowych wydaje się, że najbliższe iPhone'y 15 i przyszłoroczne "szesnastki" będą nadal oparte na rozwiązaniach firmy Qualcomm. Co ciekawe, pierwszym smartfonem z modemem od Apple może zostać wyczekiwany przez wielu iPhone SE 4. generacji, którego premiera rzekomo została przełożona właśnie na 2025 rok. Niemal pewne jest także, że smartfony iPhone 17 debiutujące za ok. dwa lata (jesienią 2025 r.) także zostaną wyposażone w ten moduł.

Oczywiście nie jest żadnym sekretem, że firma Apple od dawna planowała porzucenie rozwiązań od firmy Qualcomm i przejście na własne modemy. Warto przypomnieć, że producent iPhone'ów w 2019 roku przejął większość działalności Intela w tym zakresie. Początkowo sądzono, że Apple zacznie stosować własne układy już w 2023 roku, jednak ze względu na różne opóźnienia i wyzwania rozwojowe termin został przesunięty na 2025 rok. Na ten moment nie wiadomo nic na temat niestandardowych modemów od Apple, dlatego nie da się stwierdzić jakie korzyści odczują użytkownicy przyszłych iPhone'ów.

Źródło: Android Authority, 9to5Mac