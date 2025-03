Apple A17 Bionic - ujawniona została częściowa specyfikacja układu, który znajdzie się w smartfonie iPhone 15 Pro

Już za moment zadebiutuje nowa seria smartfonów Apple iPhone oznaczona numerem 15 - data premiery przewidywana jest na 8 września 2023 rok. W związku z tym na jaw wychodzi więcej szczegółów na temat podzespołów, jakie znajdą się na pokładzie przyszłych modeli. Podstawowy wariant, a także wersja "Plus" otrzyma zeszłoroczny chip Apple A16 Bionic. Natomiast edycje Pro oraz Pro Max skorzystają z najnowszego Apple A17 Bionic, o którym wiemy już całkiem sporo.

Zeszłoroczny SoC Apple A16 Bionic składa się z 6-rdzeniowego procesora (2P/4E), w którym to energooszczędne rdzenie mogą pracować z częstotliwością 2,02 GHz, natomiast zegary tych bardziej wydajnych ustawione zostały na 3,46 GHz. Dodatkowo układ ma 5-rdzeniowy układ graficzny o taktowaniu 1398 MHz. Pewien informator z portalu X (Twitter) o nicku URedditor udostępnił specyfikację nadchodzącego Apple A17 Bionic. Z dostępnych danych można się dowiedzieć, że czip w swojej strukturze nie będzie się zbytnio różnił od poprzednika - nadal będzie to 6-rdzeniowa jednostka CPU. Częstotliwość taktowania dwóch wydajniejszych rdzeni została podniesiona do 3,70 GHz, co było możliwe dzięki zmianie procesu technologicznego z N4P (5 nm) na N3B (3 nm).

Apple A17 - t8130 - Coll



6 CPU Cores + 6 GPU Cores

3.70 GHz

6GB LPDDR5 DRAM - Micron/Samsung

TSMC 3nm Process



LPDDR = Low Power Double Data Rate SDRAM



The A17 is used by both the D83 and D84, also likely planned for D47 and D48 (16 series), as the D9x will use t8140 (A18).