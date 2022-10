Chip Apple A16 Bionic jest znacznie droższy w produkcji od A15 Bionic. Teraz wiemy, dlaczego trafił tylko do iPhone'ów 14 Pro...

Tegoroczne smartfony Apple iPhone 14 raczej nie zostaną zapamiętane jako najbardziej przełomowe iPhone'y w historii. O ile modele Pro zapewniają kilka nowości, to jednak podstawowa linia prawie niczym nie różni się od zeszłorocznych "trzynastek". Urządzenia otrzymały nawet te same chipy A15 Bionic. Jak się jednak okazuje, producent mógł mieć dobry powód dla którego nowe procesory trafiły tylko do najdroższych modeli.

Wg najnowszych raportów nowe jednostki A16 Bionic są ponad dwa razy droższe w produkcji od modeli A15 Bionic. Apple mogło więc zaoszczędzić mnóstwo pieniędzy decydując się na wydanie podstawowych iPhone'ów 14 ze starszymi jednostkami.

Wg najnowszych raportów Apple zapłaciło firmie TSMC ponad dwa razy więcej za produkcję chipów A16 Bionic niż za A15 Bionic. Rzekomo każdy chip A16 kosztuje giganta aż 110 dolarów, podczas gdy koszt produkcji procesora A15 to tylko 45,80 dolarów. Nowe jednostki są więc ponad dwa razy droższe, co prowadzi do prostej konkluzji - Apple mogło zaoszczędzić mnóstwo pieniędzy decydując się na wydanie podstawowych iPhone'ów 14 ze starszymi jednostkami. Warto dodać, że chipy A16 powstały w litografii TSMC N4, która stanowi tylko ulepszoną wersję 5 nm. Dzięki temu na pokładzie chipu A16 Bionic znalazło się niespełna 16 miliardów tranzystorów, podczas gdy A15 zawiera ich ok. 15 miliardów .

Warto jednak zwrócić uwagę, że firma Apple nie podniosła cen tegorocznych modeli (przynajmniej dla Amerykanów), mimo tego, że ogólne koszty produkcji wszystkich "czternastek" wzrosły o ok. 20%. W tym roku gigant zmuszony był zapłacić więcej za różne komponenty (np. za sensor Sony CMOS), co oznacza, że zyski Apple za ten rok mogą być nieco niższe niż poprzednio. Trudno jednak sądzić, by gigant mógł sobie na to pozwolić również w 2023 roku, dlatego uważa się, że przyszłoroczne iPhone'y 15 będą (w dolarach) droższe od tegorocznych modeli. Możemy przy tym oczekiwać stosunkowo dużej liczby zmian względem dotychczasowych iPhone'ów. Spekuluje się, że powstanie zupełnie nowy flagowy model iPhone 15 Ultra, jednak poza tym mamy nadzieję, że smartfony w końcu otrzymają przeprojektowany design czy złącze USB-C zamiast Lightning.

Źródło: Phone Arena