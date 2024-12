Apple iPhone 15 - przewód dołączany do podstawowego modelu smartfona nie będzie ani trochę premium

Marka Apple wyrobiła sobie status marki premium i tak też postrzegane są jej urządzenia. Nierzadko okazuje się jednak, że w wielu aspektach jej sprzęty okazują się o wiele gorsze od budżetowych rozwiązań. Wspomnieć można o obecnym modelu iPhone 14 Pro, a konkretnie o dołączanym przewodzie Lightning. Okazało się, że pozwala on na przesył danych jedynie z prędkością standardu USB 2.0. Nowe iPhone'y zadebiutują z przewodami USB typu C, natomiast wiele się nie zmieni.

Nadchodzące modele Apple z serii iPhone 15 będą posiadały porty USB typu C. W sieci pojawiły się informację, które mówią, że dołączany przewód do bazowego modelu pozwoli na skorzystanie z bardzo niskiej przepustowości.

Większość osób liczyła na zmianę w maksymalnej przepustowości, albowiem transfer danych, który ograniczony jest do prędkości standardu USB 2.0 (480 Mb/s) po prostu nie przystoi tak drogiemu urządzeniu, jak iPhone 14 Pro. Okazuje się jednak, że wprowadzane złącze USB typu C w nowych iPhone'ach wcale nie będzie wiązało się ze znacznymi zmianami. Za jego pomocą prześlemy dane z taką samą prędkością, co do tej pory. Warto podkreślić, że mówimy tu tylko o podstawowym wariancie iPhone 15 oraz o przewodzie, który będzie do niego dołączany w zestawie. Wiadomo, że element ten będzie miał 1,6 m długości, z kolei jego maksymalnie obsługiwane natężenie wynosi 3 A, więc moc ładowania może osiągnąć nawet 50 W. Oczywiście w bazowym modelu nie mamy co liczyć na tak szybkie ładowanie, natomiast modele Pro oraz Pro Max (lub Ultra) z pewnością z tego skorzystają.

New iPhone 15 USB C Cable Info Confirmed

1.6M long

16Pins

Thicker and more resistant

USB 2.0 20V3A

No MFI pic.twitter.com/WV4unodWPg — Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 23, 2023

Spekuluje się, że flagowe modele z serii iPhone 15 mogą otrzymać port USB typu C w standardzie 3.2 lub Thunderbolt 3. Jednak więcej szczegółów dowiemy się, kiedy już dojdzie do oficjalnego debiutu. Jeśli ostatecznie okaże się, że Apple będzie dołączać do podstawowego modelu tak słaby pod względem "osiągów" przewód, to istnieje spora szansa, że zostanie on sprzedawany osobno (np. jako dedykowany do transferu danych). Firma już nie raz wprowadzała podobne rozwiązania w życie - dla przykładu można podać ściereczkę czyszczącą za 119 zł. Oczywiste jest, że wiele produktów marki jest nastawionych tylko na zysk i tak też może się okazać tym razem. Większość klientów zapewne nie poczuje tej "mało znaczącej" zmiany, aczkolwiek sprzęty z górnej półki nie powinny korzystać ze starej technologii.

Źródło: X@MajinBuOfficial