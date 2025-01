Apple iPhone 15 Pro - trzymanie smartfona w rękach może chwilowo zmienić kolor ramki. Zakup etui obowiązkowy?

Najnowsze flagowe smartfony od Apple wyróżniają się nie tylko nowym chipem A17 Pro, cieńszymi ramkami czy wyczekiwanym złączem USB-C, lecz także tytanową ramką. Dzięki niej urządzenia są lżejsze od poprzedników, a przy tym powinny cechować się większą trwałością. Mimo wszystko od momentu premiery nowe ramki budzą wiele kontrowersji, bowiem szybko okazało się, że tylko po chwili korzystania ze smartfona mogą one prezentować się znacznie mniej okazale.

Chcesz mieć nieskazitelnego iPhone'a 15 Pro (Max), by bez problemu odsprzedać go po jakimś czasie? Lepiej od razu kup mu porządne etui...

Coraz większa liczba użytkowników Apple iPhone'ów 15 Pro (w tym także modeli Max) zgłasza przebarwienia widoczne na ramkach urządzeń. Cóż, zdecydowanie nie odzwierciedlają one słynnej jakości Apple. Prawdę mówiąc, takie sytuacje nie powinny mieć miejsca w tej półce cenowej. Co ciekawe, do całej sprawy postanowił odnieść się sam producent. Na stronie Apple dotyczącej czyszczenia iPhone'ów pojawiła się teraz następująca wzmianka: "W przypadku iPhone'a 15 Pro i iPhone'a 15 Pro Max tłuszcz ze skóry może tymczasowo zmienić kolor zewnętrznej ramki. Przetarcie iPhone'a miękką, lekko wilgotną, niestrzępiącą się szmatką przywróci mu oryginalny wygląd".

The finger prints look shockingly bad Blue Titanium and Natural Titanium pic.twitter.com/c8laYUPuYf — Andrew Clare (@andrewjclare) September 15, 2023

Rzecz tylko w tym, że na dłuższą metę trudno będzie przecierać smartfona po każdym użyciu, dlatego może okazać się, że jedynym sposobem na zachowanie iPhone'a 15 Pro w czystości może być zastosowanie etui. Można jednak przewidzieć, że wielu użytkownikom nie spodoba się takie rozwiązanie - w końcu niektórzy powiedzą, że nie po to wydaje się tyle kasy na tak wyjątkowo wykonanego smartfona, by teraz chować go do silikonu, prawda? Może być to jednak konieczne również z tego względu, że tytanowe ramki rzekomo szybko zbierają zarysowania, i to pomimo zastosowania specjalnej powłoki PVD. Lepiej jednak więc dmuchać na zimne, aczkolwiek od razu uprzedzamy, że zakup etui Apple FineWoven może nie być najlepszym pomysłem...

