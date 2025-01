Apple iPhone 15 – masz wątpliwości czy nabyłeś oryginalny smartfon? Producent przygotował specjalne zabezpieczenie

Na rynku znajduje się wiele podróbek sprzętu. Oszuści za cel obierają często smartfony firmy Apple. Można skutecznie zabezpieczyć się przed kupnem podrobionego iPhone’a korzystając z mających dobrą reputację sklepów, ale niektórzy sprzedawcy przepakowują używane lub odnowione telefony i sprzedają je jako nowe. Ryzyko nabycia takiego produktu można teraz zmniejszyć, choć wymaga to posiadania odpowiednich narzędzi.

Firma Apple od bardzo dawna ma problemy z podróbkami swojego sprzętu. Żadne zabezpieczenie nie wyeliminuje zjawiska w 100%, ale można podejmować pewne kroki, które ograniczą jego występowanie. Pudełka zawierające iPhone’a 15 posiadają hologram, który ma potwierdzać autentyczność produktu. Nie jest to jednak zwykła naklejka charakterystyczna choćby dla opakowań płyt CD z muzyką, a specjalny znak wodny, który staje się widoczny w dwóch miejscach, gdy skieruje się na niego światło UV. Ma on formę loga smartfona i kodu QR.

Oczywiście nie jest to zabezpieczenie idealne i bardziej wyrafinowani oszuści z czasem podrobią ten element. Pudełka z fałszywymi iPhone’ami często jednak posiadają pewne kosmetyczne różnice, które mogą zdradzić klientom, że mają do czynienia z produktem nieoryginalnym (lub odnowionym i przepakowanym). Jeśli nowe hologramy wyeliminują chociaż część podróbek, będzie można uznać za zasadne ich zastosowanie. Jest to bowiem dodatkowy element zabezpieczający, którego wierne fałszowanie nie zawsze będzie się oszustom opłacało.

The boxes of the new iPhone 15 are equipped with a security system that displays holograms under a UV light. This is a measure introduced by Apple to recognize real boxes and prevent people from being scammed pic.twitter.com/oBhQoc5IDI