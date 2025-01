Akcesoria Apple FineWoven nie cieszą się zbyt dobrymi opiniami. Wielu użytkowników narzeka na niską jakość materiału

Niedawna konferencja Apple "Wonderlust" przyniosła nam nie tylko nową generację Apple Watchów czy iPhone'ów, ale również akcesoria FineWoven wykonane z "luksusowego i trwałego mikrotwillu". Warto dodać, że nowe produkty zastąpiły w ofercie m.in. skórzane etui czy paski, a sam producent z dumą podkreśla, że są one znacznie bardziej przyjazne dla środowiska. Problem jednak w tym, że akcesoria otrzymują do tej pory niemal wyłącznie negatywne opinie.

Krytyczne głosy nt. akcesoriów z FoneWoven pojawiły się już w wielu zakątkach internetu. Użytkownicy skarżą się na niską jakość i słabą trwałość nowego materiału. A mówimy tu o stosunkowo drogich produktach...

Narzekania na nowe akcesoria FineWoven słychać właściwie z każdej strony. Na forach serwisu MacRumors pojawiła się opinia od jednego z pierwszych użytkowników, która brzmi następująco: "Etui bardziej przypomina tanie od etui z Amazona za 10 dolarów niż coś o jakości Apple, szczególnie w tym przedziale cenowym". Do wątku dołączyli później kolejni użytkownicy nowych etui. Oto niektóre z późniejszych wpisów:



"Otrzymano i zwrócono",

"Wydawało się tanie, niemal jak karton"

"Skórzane etui są o wiele ładniejsze. Jestem za matką naturą, ale jeśli chodzi o opłacalność, etui FineWoven jest po prostu kiepskie"

Krytyczne głosy pojawiły się również w innych zakątkach internetu. Niejaki @eggbutspam napisał na X (Twitterze): "Używam etui Apple do swoich telefonów od iPhone’a 7, ale nigdy nie zwróciłem etui tak szybko, jak FineWoven, które zamówiłem w przedsprzedaży w zeszły piątek. FineWoven wygląda jak absolutny śmieć". Podobne głosy można spotkać też na Reddicie:



"Właśnie dostałem przesyłkę pocztą. To w zasadzie jak poliestrowa poszewka na poduszkę umieszczoną w plastikowej skorupie. Nie nienawidzę tego, ale 60 dolarów to trochę obraźliwa cena",

"Materiał wygląda nieźle i jest całkiem przyjemny w dotyku, chociaż w 0% przypomina skórę lub zamsz i zdecydowanie nie jest wart 60 dolarów”

Co gorsza, Alison Johnson z The Verge twierdzi, że etui FineWoven w ogóle nie jest trwałe. "Kiedy po raz pierwszy sprawdziliśmy pudełka po odebraniu ich w Apple Park, redaktor naczelny The Verge, Nilay Patel, wziął jedno z nich i pięciokrotnie przesunął po nim paznokciami – i to wystarczyło, aby pozostawić na tkaninie ślad niezatartych zadrapań. Zadrapania nadal występują po tygodniu, niezależnie od tego, ile razy próbowałam je wypolerować, pocierając je palcem". Cóż, chyba nie tego się spodziewaliśmy. Całe szczęście, że w ofercie Apple nadal znajdują się klasyczne silikonowe akcesoria. Chętni mogą skorzystać także z propozycji innych producentów. Na koniec warto przypomnieć, że portfel i etui z tkaniny FineWoven z MagSafe kosztują w Polsce 349 zł. Paski FineWoven do Apple Watcha zostały wycenione na 529 zł.

Źródło: MacRumors, AppleInsider, The Verge