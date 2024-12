Apple iPhone 16 - wszystkie smartfony z serii mają otrzymać nowy przycisk akcji. Będzie bardziej funkcjonalny niż dotychczasowy

Tegoroczna linia iPhone'ów zapewniła tylko kilka nowości względem poprzedników. Jedną z najważniejszych, aczkolwiek charakterystyczną jedynie dla modeli Pro jest tzw. przycisk akcji, który zastąpił popularny suwak do wyciszania powiadomień. Można go skonfigurować tak, by uruchamiał np. latarkę, aczkolwiek szkoda, że można przypisać do niego wyłącznie jedną akcję. Nic dziwnego zatem, że w przyszłorocznej linia iPhone'ów rozwiązanie to zostanie dopracowane.

Wszystkie nadchodzące smartfony Apple iPhone mają otrzymać nowy, pojemnościowy przycisk akcji. Spodziewamy się, że będzie znacznie bardziej funkcjonalny od przycisku akcji obecnego na pokładzie iPhone'ów 15 Pro.

Nowy przycisk akcji ma trafić na pokład wszystkich iPhone'ów 16, w tym także tych bez dopisku Pro. Co istotne, nie będzie to przycisk mechaniczny, a pojemnościowy. Całość ma działać podobnie do przycisku Home Touch ID w starszych modelach iPhone'a lub gładzika Force Touch w nowszych MacBookach. Według wewnętrznej dokumentacji nowy przycisk akcji będzie wyposażony w czujnik siły wykrywający zmiany nacisku, a także "funkcję przełączania taktów", choć aktualnie nie wiemy, co to do końca może oznaczać.

Wedle dotychczasowych doniesień Apple eksperymentowało z tym rozwiązaniem jeszcze przed premierą iPhone'ów 15 - przez długi czas sądzono, że tak działający przycisk trafi na pokład tegorocznych "piętnastek", jednak ostatecznie postawiono na zwykły, fizyczny przycisk. Wygląda teraz na to, że pojemnościowy przycisk funkcji będzie zatem gotowy w przyszłym roku i trafi od razu również na pokład iPhone'a SE 4. generacji (premiera prawdopodobnie w 2025 roku). Co więcej, w nadchodzących urządzenia Apple spodziewamy się także innego nowego przycisku służącego do "przechwytywania", który ma działać na podobnej zasadzie.

