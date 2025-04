Smartfony vivo X200 Pro, V50 Lite oraz Y19s będą dostępne w Polsce. Ponadto spotkamy się z promocyjnymi ofertami

Bardzo udany smartfon od marki vivo, którego można docenić nie tylko za świetną wydajność, ale i naprawdę dobre możliwości fotograficzne, oficjalnie wkroczy na polskie półki sklepowe już niebawem. Mowa oczywiście o tytułowym vivo X200 Pro, który przyniesie za sobą również inne modele. Prezentacja odbyła się 24 kwietnia 2025 roku w Warszawie, natomiast okazją była kampania #jeszczebliżej. Dodatkowo na start dla wszystkich modeli przygotowano promocyjne oferty.

Udany fotosmartfon vivo X200 Pro już wkrótce oficjalnie zawita do Polski wraz z kilkoma innymi modelami od tego producenta. Premiera w naszym kraju łączy się z ogłoszeniem promocyjnych ofert dla wszystkich odsłon.

Aktualnie vivo X200 Pro nie trzeba chyba przedstawiać żadnej osobie, która choć trochę interesuje się technologią. Wiele osób doceniło tego smartfona za wspomniane możliwości fotograficzne, ale nie ustępował on również konkurencyjnym modelom pod względem czasu pracy na akumulatorze - tutaj początkowo można było odnieść wrażenie, że sytuacja będzie wyglądać inaczej, wszak na pokładzie znalazł się procesor MediaTek Dimensity 9400, który składa się tylko z tzw. dużych rdzeni. Obawy się jednak nie sprawdziły i na rynek trafił bardzo udany model, który w Polsce... cóż, nie będzie się wyróżniał zbyt niską ceną. Mowa bowiem o ponad 5 tys. zł, a obecnie można bez większego trudu sprowadzić tego smartfona z Chin za dużo korzystniejszą kwotę. Na osłodę vivo przygotowało promocję, z którą możemy zapoznać się w poniższej tabeli i na jednym z ostatnich zdjęć w tym materiale.

vivo X200 Pro vivo V50 Lite 4G i 5G vivo Y19s Procesor Dimensity 9400 (3 nm)

1 x 3,626 GHz + 3 x 3,3 GHz + 4 x 2,4 GHz 5G: Dimensity 6300 (6 nm)

2 x 2,4 GHz + 6 x 2,0 GHz



4G: Snapdragon 685 (6 nm)

4 x 2,8 GHz + 4 x 1,9 GHz T612 (12 nm)

2 x 1,8 GHz + 6 x 1,8 GHz Pamięć RAM 16 GB LPDDR5X 8 GB LPDDR4X 6 lub 8 GB LPDDR4X Pamięć wbudowana 512 GB UFS 4.0 256 GB UFS 2.2 128 lub 256 GB eMMC 5.1 Łączność Wi-Fi 7, BT 5.4, NFC, 5G

GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS, NavIC, A-GPS 5G: Wi-Fi, BT 5.4, NFC, 5G

4G: Wi-Fi, BT 5.0, NFC, 4G Wi-Fi, BT 5.2, NFC, 4G

GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS SIM 2 x Nano SIM Wyświetlacz 6,78" 2800 x 1260 px, LTPO AMOLED (20:9)

0,1-120 Hz, 452 PPI, do 4500 nitów (peak) 6,77" 2392 x 1080 px, AMOLED (19,9:9)

do 120 Hz, 387 PPI, do 1800 nitów 6,68" 1608 x 720 px, LCD, Dotch Display, (20,1:9)

60 lub 90 Hz, 264 PPI, do 1000 nitów Porty, złącza i sloty USB 3.2 Gen 1 typu C (OTG, ładowanie zwrotne) USB 2.0 typu C (OTG, ładowanie zwrotne) 1 x USB 2.0 typu C (OTG, ładowanie zwrotne)

1 x Slot na karty microSD

1 x Audio-Jack 3,5 mm Aparat przedni 32 MP (f/2.0) 32 MP (f/2.45) 5 MP (f/2.2) Aparaty z tyłu 50 MP (Sony LYT-818, 1/1,28", f/1.57)

50 MP (f/2.0)

200 MP (Samsung HP9, 1/1.4", f/2.67) 50 MP (Sony IMX882, f/1.79)

5G: 8 MP (f/2.2)

4G: 2 MP (f/2.4) 50 MP (f/1.8)

0,08 MP (f/3.0) Możliwości wideo 8K przy 30 kl/s

4K przy 120 kl/s Nie podano Akumulator 6000 mAh / 90 W 6500 W / 90 W 5150 mAh / 44 W Bezprzewodowe ładowanie Tak, 30 W Nie Norma odporności IP68 IP65 IP64 System operacyjny Android 15 z nakładką Funtouch OS 15 Android 14 z nakładką Funtouch OS 14 Wymiary i waga 162,36 x 75,95 x 8,49 mnm / 228 g 5G: 163,77 x 76,28 x 7,79 mm / 197 g

4G: 163,77 x 76,28 x 7,79 mm / 196 g 165,75 x 76,1 x 8,1 mm / 198 g Dostępność w Polsce 9 maja 2025 roku Wersje kolorystyczne Titanium Gray Titanium Gold (5G), Phantom Black (5G), Fantasy Purple (4G) Glossy Black, Pearl Silver Promocja Od 9 maja do 1 czerwca 2025 roku gratisy przy zakupie w postaci rocznej ochrony ekranu, słuchawek vivo TWS 3e oraz ładowarki Flash Charger 90 W Od 9 maja do 1 czerwca 2025 roku gratisy przy zakupie w postaci rocznej ochrony ekranu oraz ładowarki Flash Charger 44 W Cena 16/512 GB - 5299 zł 5G: 8/256 GB - 1499 zł

4G: 8/256 GB - 1299 zł 6/128 GB - 649 zł

8/256 GB - 799 zł

Pozostałe dwa smartfony, czyli vivo V50 Lite i vivo Y19s to już nie przedstawiciele flagowego, a średniego i budżetowego segmentu. Ten pierwszy występuje dodatkowo w dwóch odsłonach, które różnią się miedzy sobą zastosowanym procesorem, łącznością, a częściowo także zestawem aparatów. Na uwagę zasługuje w nim akumulator o pojemności 6500 mAh, który naładujemy z mocą 90 W. Nie zabrakło przy tym ekranu AMOLED, a także Androida 15. Z kolei napomknięty vivo Y19s, którego wyróżniać ma "personalizowana dioda powiadomień Dynamic Light", to budżetowiec "z krwi i kości". Oferuje niezbyt wydajny procesor oraz przestarzałą pamięć eMMC, więc płynność działania nie będzie tutaj najlepsza. Do tego spotkamy się z panelem LCD oraz starszą odsłoną Androida. Poniżej możemy zapoznać się ze zdjęciami zrobionymi przez redakcję PurePC, a po więcej warto zajrzeć na drugą stronę. Miejmy też na uwadze, że większość z nich została trochę obrobiona (balans bieli), więc nie sugerujmy się tak mocno kolorystyką zdjęć, gdyż w rzeczywistości smartfony mogą prezentować się trochę inaczej.



vivo Y19s

Źródło: vivo, PurePC