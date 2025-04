Premiera smartfonów Motorola razr 60 ultra, razr 60, edge 60 pro i edge 60. Ciekawe wykończenie, Android 15 i moto ai na pokładzie

Motorola zaprezentowała nowe smartfony z dwóch rodzin, które już wkrótce staną się dostępne w Polsce. Mowa o dwóch wariantach z linii edge, a także dwóch z serii razr. W pierwszym przypadku mieliśmy już do czynienia z premierą najtańszej odsłony motorola edge 60 fusion, a niebawem dołączą do niej wydajniejsi bracia. Z kolei seria razr 60 zaoferuje nam składane modele. Wszystkie smartfony wyróżniają się ciekawym wykończeniem i zapewniają 3 duże aktualizacje Androida.

Cztery nowe modele smartfonów od marki motorola już niebawem pojawią się w sprzedaży w Polsce. Dwa z nich dołączą do linii edge 60, a kolejne dwa otworzą następną generację rodziny razr. Nie można im odmówić ciekawego stylu, każdy startuje z Androidem 15, przyzwoitym ekranem oraz moto ai.

Całkiem oryginalny wygląd smartfonów przekłada się również na ich fakturę. W przypadku topowego modelu z serii razr, a mianowicie motorola razr 60 ultra, klapka jest wykończona Alcantarą lub drewnem (certyfikat FSC), a do oferty trafią również warianty, które inspirowane są satyną lub skórą. Natomiast podstawowa edycja motorola razr 60 zaoferuje nam wykończenie inspirowane nylonem, skórą lub materiał zwany acetatem. Mamy do czynienia ze składanymi smartfonami, więc kwestia żywotności zawiasu jest całkiem istotna - w nowej generacji jest on wzmocniony tytanem, a przy tym ma być wytrzymalszy od poprzedniej serii o 35%.

motorola razr 60 motorola razr 60 ultra Procesor MediaTek Dimensity 7400X (4 nm) Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm) Układ graficzny Arm Mali-G615 MC2 Adreno 830 NPU NPU 655 (6. generacja) Hexagon NPU Pamięć RAM 8 GB LPDDR4X 16 GB LPDDR5X Pamięć wbudowana 256 GB UFS 2.2 512 GB UFS 4.0 Wyświetlacz wewnętrzny 6,9" 2640 x 1080 px, Foldable AMOLED (22:9, LTPO)

120 Hz, HDR10+, 413 PPI, 10-bit, 3000 nitów, 120% DCI-P3 7" 2992 x 1224 px, Foldable AMOLED (22:9, LTPO)

165 Hz, HDR10+, 464 PPI, 10-bit, 120% DCI-P3, 4500 nitów, Dolby Vision, Pantone Validated Wyświetlacz zewnętrzny 3,6" 1056 x 1066 px, pOLED (LTPS)

90 Hz, 413 PPI, 10-bit, 100% DCI-P3, 1700 nitów 4" 1272 x 1080 px, pOLED (LTPO)

165 Hz, 417 PPI, 10-bit, 100% DCI-P3, 3000 nitów Łączność Wi-Fi 6/6E, BT 5.4, 5G, NFC

GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS Wi-Fi 7, BT 5.4, 5G, NFC

GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS SIM Nano SIM + eSIM Porty, złącza i sloty USB typu C Aparat przedni 32 MP (f/2.4)

8 MP (f/2.4) 50 MP (f/2.0) Aparaty z tyłu 50 MP (f/1.7, OIS, Kolory i odcienie skóry z certyfikatem Pantone™ Validated)

13 MP (f/2.2, 120 stopni, makro) 50 MP (f/1.8, OIS, Kolory i odcienie skóry z certyfikatem Pantone™ Validated)

50 MP (f/2.0, 122 stopnie, makro) Możliwości wideo 4K przy 30 FPS 8K przy 30 FPS

4K przy 120 FPS Mikrofony 3 Audio 2 głośniki, Dolby Atmos Normy odporności / ochrona IP48, Corning Gorilla Glass Victus (zewnętrzny ekran) IP48, Corning Gorilla Glass Ceramic (zewnętrzny ekran) Akumulator 4500 mAh 4700 mAh Ładowanie Przewodowe: 30 W

Bezprzewodowe: 15 W Przewodowe: 68 W

Bezprzewodowe: 30 W

Zwrotne: 5 W System Android 15 z nakładką Hello UI Wsparcie 3 aktualizacje systemu + 4 lata dla zabezpieczeń Wymiary Złożony: 73,99 x 88,08 x 15,85 mm

Rozłożony: 73,99 x 171,3 x 7,25 mm Złożony: 73,99 x 88,12 x 15,69 mm

Rozłożony: 73,99 x 171,48 x 7,19 mm Waga 188 g 199 g Wersje kolorystyczne PANTONE Spring Bud, PANTONE Gibraltar Sea, PANTONE Lighest Sky PANTONE Rio Red, PANTONE Scarab, PANTONE Mountain Trail, PANTONE Cabaret Dostępność 8 maja 2025 roku Gdzie dostępny na start? Showroom Lenovo i Motorola (Warszawa), Orange RTV EURO AGD, Media Expert, x-kom, Neonet, eLenovo, showroom Lenovo i Motorola (Warszawa), Plus, Play, T-Mobile, Orange Cena 8/256 GB - 3299 zł 16/512 GB - 5699 zł



motorola razr 60



motorola razr 60 ultra

Specyfikacja nowości jest całkiem przyzwoita, a na uwagę zasługują pojemne akumulatory ze wsparciem dla odpowiednio 30 (razr 60) i 68 W (razr 60 ultra) ładowania. Wyświetlacze w obu modelach również prezentują się bardzo dobrze. Podobnie jest też w pozostałych kwestiach, choć trochę szkoda, że motorola razr 60 nie korzysta z nieco szybszego magazynu na dane i nie jest w stanie nagrywać w 4K przy 60 kl/s. Natomiast nie każdemu te wady będą przeszkadzały. Motorola - jak pozostali producenci - także chce oferować funkcje AI, więc oba smartfony mogą skorzystać z rozwiązania moto ai. Co więcej, motorola razr 60 ultra otrzymała nawet dedykowany fizyczny przycisk, aby wywołać wirtualnego asystenta. Większość funkcji ma być dostępna z poziomu zewnętrznego wyświetlacza. Dzięki jednej z nich - Next Move - moto ai może zapoznawać się z zawartością ekranu i na tej podstawie oferować użytkownikowi odpowiednie podpowiedzi. Z kolei razr 60 ultra podczas "pół-złożenia" może korzystać z Look & Talk - można wtedy wydawać polecenia głosowo patrząc na smartfona ("transkrypcja głosu, streszczanie powiadomień czy odpowiadanie na bieżące zapytania"). Premiera rynkowa odbędzie się 8 maja 2025 roku, a więc już za moment.



motorola razr 60 ultra



motorola razr 60



motorola razr 60

Seria edge 60 oferuje z kolei modele z obudową inspirowaną skórą (edge 60 i edge 60 pro), nylonem (edge 60 pro) oraz płótnem (edge 60). Materiały nie tylko prezentują się dobrze, ale są również odporne na działanie wody, a konstrukcja powinna dobrze znosić upadki. W przypadku tej rodziny możemy też liczyć na bardzo przyzwoite ekrany, nawet 512 GB pamięci na dane (choć podstawowy model raz jeszcze został wyposażony w pamięć UFS 2.2) i sensor LYTIA 700C o rozdzielczości 50 MP, który może skorzystać z optycznej stabilizacji obrazu. Tutaj moto ai również jest dostępne, a funkcją, o której warto wspomnieć, jest Smart Connect (głosowe sterowanie urządzeniami, "np. "pokaż to na telewizorze""). Debiut odbędzie się tego samego dnia, co w przypadku linii razr, czyli 8 maja 2025 roku.

motorola edge 60 motorola edge 60 pro Procesor MediaTek Dimensity 7300 MediaTek Dimensity 8350 Extreme (4 nm) Układ graficzny Arm Mali-G615 MC2 Arm Mali-G615 MC6 NPU NPU 655 (6. generacja) MediaTek NPU 780 Pamięć RAM 12 GB LPDDR4X Pamięć wbudowana 256 lub 512 GB UFS 2.2 (uCMP) 512 GB UFS 4.0 (uCMP) Wyświetlacz 6,67" 2712 x 1220 px, pOLED (20:9)

120 Hz, HDR10+, 446 PPI, 4500 nitów 6,67" 2712 x 1220 px, pOLED (20:9)

LTPS, 120 Hz, HDR10+, 446 PPI, 4500 nitów Łączność Wi-Fi 6, BT 5.4, 5G, NFC

GPS, AGPS, LTEPP, SUPL, Glonass, Galileo Wi-Fi 6, BT 5.4, 5G

GPS, AGPS, LTEPP, SUPL, Glonass, Galileo, Beidou, Navic SIM Nano SIM + eSIM Porty, złącza i sloty USB typu C

Slot na karty microSD USB 2.0 typu C Aparat przedni 50 MP (f/2.0) 50 MP (f/2.0, 92 stopnie) Aparaty z tyłu 50 MP (LYTIA 700C, f/1.8, 1/1.56", 84 stopnie, OIS)

50 MP (122 stopnie, 12 mm, f/2.0, makro)

10 MP (3x zoom optyczny, f/2.0, 73 mm, OIS) 50 MP (LYTIA 700C, f/1.8, 1/1.56", 84 stopnie, OIS)

50 MP (f/2.0, 120 stopni)

10 MP (3x zoom optyczny, f/2.0, 33 stopnie, OIS) Możliwości wideo 4K przy 30 FPS Mikrofony 2 Audio 2 głośniki, Dolby Atmos Normy odporności / ochrona IP69, MIL-STD 810 H, Corning Gorilla Glass 7i Akumulator 5200 mAh 6000 mAh Ładowanie Przewodowe: 68 W Przewodowe: 90 W

Bezprzewodowe: 15 W

Zwrotne: 5 W System Android 15 z nakładką Hello UI Wsparcie 3 aktualizacje systemu + 4 lata dla zabezpieczeń Wymiary 161 x 73 x 7,9 mm 160,69 x 73,06 x 8,24 mm Waga 179 g 186 g Wersje kolorystyczne PANTONE Gibraltar Sea, PANTONE Shamrock PANTONE Shadow, PANTONE Dazling Blue, PANTONE Sparkling Grape Dostępność 8 maja 2025 roku Gdzie dostępny na start? 12/256 GB: x-kom, Neonet, eLenovo, Komputronik, Showroom Motorola i Lenovo (Warszawa), T-Mobile, Orange



12/512 GB: RTV EURO AGD, Media Expert, eLenovo, Showroom Motorola i Lenovo (Warszawa), Plus, Play RTV EURO AGD, Media Expert, x-kom, Komputronik, Neonet, eLenovo, Showroom Motorola i Lenovo (Warszawa), Plus, Play, T-Mobile, Orange Cena 12/256 GB - 1799 zł

12/512 GB - 1999 zł 12/512 GB - 2499 zł

motorola edge 60

motorola edge 60 pro

Źródło: motorola