Test smartfona Motorola razr 50 ultra - oto składak bliski ideału! Świetne ekrany, wysoka wydajność i długi czas pracy na baterii

Składane smartfony pojawiły się kilka lat temu i z miejsca przykuły uwagę wszystkich sprzętowych entuzjastów, a także zwykłych konsumentów. Tyle tylko, że w parze za tym zainteresowaniem wcale nie poszła zbyt wielka sprzedaż. Nawet dziś wiele osób obawia się zakupu takiego urządzenia, a to z uwagi na potencjalne problemy ze zginanym wyświetlaczem (lub jego folią ochronną) czy mechanizmem składania, który po jakimś czasie może zacząć szwankować. Nie dziwi więc fakt, że tak wielu producentów ostrożnie podchodzi do wydawania modeli w tym stylu, ale na szczęście nieustępliwa w działaniach pozostaje Motorola ze swoją serią razr. Sprawdźmy więc, jak wypada jej nowsze dzieło z dopiskiem ultra.

Autor: Piotr Piwowarczyk

Motorola razr 50 ultra, bo tak nazywa się omawiany model, to zdecydowanie czołowy "składak" mający mierzyć się z jeszcze nowszym Galaxy Z Flipem6 od Samsunga. Jak się okazuje, nowy model Motoroli wcale nie stoi na straconej pozycji. Weźmy pod uwagę choćby zewnętrzny ekran 165 Hz pokrywający niemal cały przedni front, jak również baterię 4000 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 45 W. Pozytywnie zaskakuje także obecność teleobiektywu kojarzącego się raczej z najdroższymi fotosmartfonami na rynku. Motorola razr 50 ultra ma zatem kilka asów w rękawie, ale zanim przejdziemy do praktycznego opisu urządzenia, podsumujmy jeszcze jego specyfikację techniczną.

Model razr 50 ultra zachwyca ciekawym designem i (niemal) flagową specyfikacją, ale i poza tym ma kilka asów w rękawie. Czy tegoroczny "składak" Motoroli może zostać najlepszym urządzeniem w swojej klasie? Czas się o tym przekonać!

Motorola razr 50 ultra zasilana jest przez procesor Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3. Jak pewnie wiecie, nie jest to najmocniejszy układ na rynku, jednak jak przekonaliśmy się już przy okazji testów np. Motoroli edge 50 ultra, w zupełności wystarczy do zasilenia urządzenia z wyższej półki. SoC współpracuje tutaj z 12 GB RAM-u i 512 GB pamięci wewnętrznej UFS 4.0 - tutaj nie ma więc na co narzekać. Flagowo wypadają także ekrany. O zewnętrznym wspomniałem już wyżej, natomiast wewnętrzny wyświetlacz to panel pOLED LTPO o przekątnej 6,9 cala, który także obsługuje częstotliwość odświeżania 165 Hz. Szkoda tylko, że producent oszczędził nieco na złączu USB, które obsługuje wyłącznie standard 2.0. Resztę najważniejszych danych znajdziecie w poniższej tabelce.

Motorola razr 50 ultra Samsung Galaxy Z Flip6 Motorola razr 50 Platforma mobilna Snapdragon 8s Gen 3 Snapdragon 8 Gen 3 Dimensity 7300X Procesor graficzny Adreno 735 Adreno 750 Mali-G615 MC2 System operacyjny Android 14 z Hello UI Android 14 z OneUI Android 14 z Hello UI Pamięć RAM 12 GB LPDDR5X 12 GB LPDDR5X 8 GB LPDDR4X Pamięć wbudowana 512 GB UFS 4.0 256 / 512 GB UFS 4.0 256 GB UFS 2.2 Obsługa kart SD nie nie nie Obsługa Dual SIM nanoSIM + eSIM nanoSIM + eSIM nanoSIM + eSIM Łączność bezprzewodowa 5G, WiFi 7, BT 5.4, NFC 5G, WiFi 6e, BT 5.3, NFC 5G, WiFi 6e, BT 5.3, NFC Łączność przewodowa USB-C 2.0 USB-C 3.2 USB-C 2.0 Rozmiar wew. ekranu 6,9" pOLED 165 Hz 6,7" AMOLED 120 Hz 6,9" pOLED 120 Hz Rozdzielczość wew. ekranu 2640 x 1080 px 2640 x 1080 px 2640 x 1080 px Rozmiar zew. ekranu 4,0" pOLED 165 Hz 3,4" AMOLED 60 Hz 3,6" pOLED 90 Hz Rozdzielczość zew. ekranu 1272 x 1080 px 748 x 720 px 1066 x 1056 px Kamera przednia 32 MP 10 MP 32 MP Kamera tylna 50 + 50 MP 50 + 12 MP 50 + 13 MP Klasa odporności IPX8 IP48 IPX8 Akumulator 4000 mAh 4000 mAh 4200 mAh Ładowanie 45 W + Qi 15 W 25 W + Qi 15 W 30 W + Qi 15 W Wymiary obudowy otw. 171,4 x 74 x 7,1 mm 165,1 x 71,9 x 6,9 mm 171,3 x 74 x 7,3 mm Wymiary obudowy zamk. 88,1 x 74 x 15,3 mm 85,1 x 71,9 x 14,9 mm 88,1 x 74 x 15,9 mm Waga urządzenia 189 g 187 g 188 g Cena 12+512 GB - 4999 zł 12+256 GB - 5199 zł

12+512 GB - 5749 zł 8+256 GB - 3999 zł

Nowy flagowy "składak" od Motoroli pojawił się w polskich sklepach w cenie 4999 zł. Jest zatem tylko nieco tańszy od konkurencyjnego, wydanego przed momentem Galaxy Z Flipa6. Wraz z modelem ultra zaprezentowany został także tańszy o 1000 zł wariant razr 50 wyposażony m.in. w średniopółkowy układ MediaTek Dimensity 7300X, pamięć UFS 2.2 i nieco mniej imponujące ekrany. Kończąc wstęp dodam jeszcze, że Motorola razr 50 ultra trafiła do naszej redakcji w wersji kolorystycznej Spring Green, choć w sklepach znaleźć można jeszcze Midnight Blue, Peach Fuzz oraz Hot Pink. Tyle teorii, czas przejść do praktyki!