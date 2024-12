Test smartfona Motorola edge 50 ultra - flagowiec z układem Snapdragon 8s Gen 3. Udany pod (prawie) każdym względem

Firma Qualcomm dotychczas miała w zwyczaju prezentować jeden topowy układ dla smartfonów na rok. Czasem, po kilku miesiącach pojawiała się jeszcze szybsza wersja z plusem, aczkolwiek nie było dotąd sytuacji, by amerykański gigant oferował innym producentom nowoczesną flagową platformę w wersji "Lite". To się jednak zmieniło w tym roku. Kilka miesięcy po debiucie bezkompromisowego Snapdragona 8 Gen 3 wydano nieco bardziej ograniczonego Snapdragona 8s Gen 3, który miał stać się podstawą dla zaawansowanych, ale jeszcze nie najdroższych smartfonów. Tyle tylko, że jak pokazuje przykład najnowszej motoroli edge 50 ultra, nic nie stoi na przeszkodzie, by pakować takiego SoC nawet do swojego absolutnie topowego smartfona wycenionego na 4499 zł. Ale czy to źle?

Autor: Piotr Piwowarczyk

W kwietniu tego roku firma Motorola zaprezentowała swoją nową linię smartfonów edge 50, która od momentu premiery reprezentowana jest przez "środkowy" wariant pro. Mieliśmy okazję premierowo przetestować tego smartfona i nasze wnioski są takie, że choć pod wieloma względami całość może się podobać, to jednak rozczarowała nas dosyć wolna pamięć UFS 2.2 oraz wysoka cena startowa. Na pojawienie się w sprzedaży kolejnych smartfonów z tej serii, tj. fusion i ultra, musieliśmy poczekać aż do teraz. Nie ulega wątpliwości, że ciekawiej przedstawia się ten drugi, najwyżej pozycjonowany wariant, który powinien być pokazem możliwości Motoroli. I jak widać w poniżej zamieszczonej tabeli, w sumie nie ma się do czego przyczepić - niemal pod każdym względem smartfon prezentuje się bardzo obiecująco.

Motorola edge 50 ultra to niemal kompletny flagowiec o wyjątkowym designie. Pytanie tylko, czy cena 4499 zł nie jest aby ciut przesadzona? W końcu w takim budżecie chciałoby się mieć wszystko co najlepsze, a literka "s" w nazwie procesora jednak trochę gryzie w oczy...

Patrząc na same dane techniczne można odnieść wrażenie, że Motorola edge 50 ultra to flagowiec kompletny. No dobrze, może nie do końca... Obraz ten burzy nieco wspomniany wcześniej Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, jednak zapomnijmy na chwilę o samym SoC - w końcu i tak gwarantuje on bądź co bądź bardzo wysoką wydajność. Na pokładzie urządzenia mamy 16 GB pamięci RAM i aż 1 TB pamięci wewnętrznej UFS 4.0 - i to od razu w standardzie! Całość zachęca do siebie także obiecującym zestawem aparatów, bowiem mamy tu główną jednostkę 50 MP, teleobiektyw 64 MP i aparat ultraszerokokątny 50 MP. Model edge 50 ultra wyróżnia się również 6,7-calowym ekranem pOLED o rozdzielczości 2712 x 1220 px i częstotliwości odświeżania obrazu do 144 Hz. Nie zabrakło też baterii z obsługą bardzo szybkiego ładowania przewodowego 125 W, bezprzewodowego 50 W i zwrotnego 10 W. Resztę specyfikacji uzupełnia m.in. obudowa z certyfikatem IP68 czy system Android 14 z nową nakładką Hello UI. Jak zatem widać, producent naprawdę nie daje powodów do narzekań.

Motorola edge 50 ultra OnePlus 12 Samsung Galaxy S24 Ultra Platforma mobilna Snapdragon 8s Gen 3 Snapdragon 8 Gen 3 Snapdragon 8 Gen 3 Procesor graficzny Adreno 735 Adreno 750 Adreno 750 System operacyjny Android 14 z Hello UI Android 14 z OxygenOS Android 14 Pamięć RAM 16 GB LPDDR5X 12 / 16 GB LPDDR5X 12 GB LPDDR5X Pamięć wbudowana 1 TB UFS 4.0 256 / 512 GB UFS 4.0 256 / 512 GB / 1 TB UFS 4.0 Obsługa kart SD nie nie nie Obsługa Dual SIM nanoSIM + eSIM 2x nanoSIM + eSIM 2x nanoSIM + eSIM Łączność bezprzewodowa 5G, WiFi 7, BT 5.4, NFC 5G, WiFi 7, BT 5.4, NFC, IR 5G, WiFi 67, BT 5.3, NFC Łączność przewodowa USB-C 3.1 Gen 2 USB-C 3.2 USB-C 3.2 Rozmiar ekranu 6,7" pOLED 144 Hz 6,82" AMOLED 120 Hz 6,8" AMOLED 120 Hz Rozdzielczość ekranu 2712 x 1220 px 3168 x 1440 px 3120 x 1440 px Kamera przednia 50 MP 32 MP 12 MP Kamera tylna 50 + 64 + 50 MP 50 + 64 + 48 MP 200 + 50 + 10 + 12 MP Klasa odporności IP68 IP65 IP68 Akumulator 4500 mAh 5400 mAh 5000 mAh Ładowanie 125 W + Qi 50 W 100 W + Qi 50 W 45 W + Qi 15 W Wymiary obudowy 161,1 x 72,4 x 8,6 mm 164,3 x 75,8 x 9,2 mm 162,3 x 79 x 8,6 mm Waga urządzenia 197 g 220 g 232 g Cena 16+1TB - 4499 zł 12+256 GB - od ok. 3800 zł 12+256 GB - od ok. 4500 zł

Warto podkreślić jeszcze wyjątkowy design urządzenia. W sprzedaży są trzy warianty tego smartfona: Forest Grey, Peach Fuzz oraz Nordic Wood. Dwa pierwsze wykonane są ze skóry wegańskiej (jak pewnie wiecie, Motorola bardzo często wykorzystuje ten materiał), natomiast ostatnia, akurat testowana przez nas wersja ma... drewniane plecki. Mamy zatem do czynienia z wyjątkowym modelem, o czym zresztą zaraz dobitnie się przekonacie. Pytanie tylko, czy cena 4499 zł nie jest aby ciut przesadzona? W końcu w takim budżecie chciałoby się mieć wszystko co najlepsze, a literka "s" w nazwie procesora jednak trochę gryzie w oczy... Cóż, nie pozostaje nam zatem nic innego, jak wziąć tego smartfona w obroty i sprawdzić, jak całość prezentuje się na tle podobnie wycenionych konkurentów. Zapraszamy do lektury!