Monitor BOOX Mira Pro oferuje kolorowy panel E Ink i przyzwoitą funkcjonalność. Interesujące rozwiązanie zabija jednak cena

Panele E Ink zapewne kojarzymy głównie z segmentu czytników e-booków, choć zawitały się one także do świata smartfonów i tabletów. Da się je znaleźć także w przypadku monitorów, a jednym z nowszych modeli, który zaoferuje nam panel wyświetlający kolory, jest tytułowy BOOX Mira Pro (do tej pory dostępna była "czarno-biała wersja"). Ta ciekawa propozycja dla większości pozostanie tylko ciekawostką z uwagi na bardzo wysoką cenę i wybiórcze zastosowanie.

Konstrukcja monitora BOOX Mira Pro jest całkiem smukła i prezentuje się naprawdę bardzo elegancko. Do dyspozycji otrzymujemy 25,3-calowy panel E Ink Kaleido 3 o rozdzielczości 3200 x 1800 pikseli, który jest zdolny do wyświetlania 4096 kolorów. Będziemy w stanie skonfigurować zarówno podświetlenie, jak i tryby wyświetlania. W pierwszym przypadku mamy do wyboru barwę zimną lub ciepłą oraz zmianę samej mocy podświetlenia, natomiast w drugim dostępne są cztery tryby, z których każdy można dodatkowo dostosować. Spotkamy się także z autorską technologią BOOX Super Refresh, która ma minimalizować tzw. ghosting poprzez większą częstotliwość odświeżania. Zarazem będziemy mogli skorzystać z napomkniętego przycisku, który pozwoli nam ręcznie odświeżyć ekran.

BOOX Mira Pro (Color Version) Panel E Ink Kaleido 3 Kolory 4096 Skala szarości 16 poziomów Rozmiar 25,3" Rozdzielczość 3200 x 1800 px Proporcje 16:9 PPI 145 Podświetlenie Regulowane, ciepła i zimna barwa Porty, złącza i sloty 1 x HDMI

1 x Mini HDMI

1 x USB typu C

1 x DisplayPort

1 x DC (12 V / 3 A) VESA 75x75 Głośniki 2 Wymiary Monitor: 594,2 x 349,2 x 26,5 mm

Podstawka: 380 x 222 x 152 mm Waga Monitor: 2900 g

Podstawka: 2850 g Regulacja pochylenia Od -40 do 40 stopni Regulacja wysokości 50 mm Pivot 90 stopni Dodatkowe informacje BOOX Super Refresh (BSR), cztery tryby wyświetlania (normalny, tekst, wideo, pokaz slajdów) Cena 1899,99 dolarów (+19,99 dolarów przesyłka)

Na pokładzie znalazły się cztery złącza, przez które monitor może odbierać sygnał wideo. Marka informuje, że będziemy mogli podłączyć urządzenia mobilne, takie jak smartfony, jak również komputery z systemami Windows, macOS i Linux. Model ten będziemy w stanie umieścić na specjalnym uchwycie, choć fabryczna podstawa też daje spore możliwości, gdyż dzięki niej ekran można pochylić, obrócić nawet o 90 stopni, a także zmienić jego wysokość. Nie zabrakło dwóch głośników, choć w tym przypadku raczej nie będą one wykorzystywane do oglądania filmów. Standardowo przed kupnem warto zapoznać się najpierw z recenzjami, natomiast nowość możemy znaleźć na oficjalnej stronie internetowej (shop.boox.com). Cena nie zachęca do zakupu, ale jest szansa, że z czasem (może za kilka lat?) sytuacja takich monitorów się poprawi.

