Dasung Paperlike Color 12 - przenośny monitor z panelem E Ink Kaleido 3. Świetne parametry i... dość wygórowana cena

Chińska firma Dasung specjalizuje się w produktach, które korzystają z technologii tzw. elektronicznego papieru. W jej ofercie znajdziemy tablety oraz monitory, w których zastosowano panele E Ink. Tym razem do globalnej sprzedaży wkroczył przenośny monitor Dasung Paperlike Color 12, który swoją oficjalną premierę miał już jakiś czas temu. Możemy liczyć na świetną czytelność nawet w słonecznych warunkach, wysoką rozdzielczość, wytrzymałą konstrukcję i... bardzo wysoką cenę.

Panele E Ink coraz śmielej wychodzą poza segment czytników e-booków. Tym razem technologia ta trafiła do przenośnego monitora od firmy Dasung. Nowy model zapewni nam bardzo dobry, kolorowy ekran o wysokiej rozdzielczości.

Panele E Ink nie są zbyt popularne w monitorach z dość oczywistych powodów. Przede wszystkim nie są w stanie zapewnić tak wysokiego odświeżania, jak tradycyjne rozwiązania. Przy okazji, kiedy mamy do czynienia z panelem, który wyświetla kolory, to musimy liczyć się z tym, że nie będą one zbyt nasycone, a bardziej wyblakłe. Tych wad muszą być świadome osoby, które zdecydują się nabyć przenośny monitor Dasung Paperlike Color 12. Korzysta on z panelu E Ink Kaleido 3, który wyróżnia się rozdzielczością 2560 x 1600 pikseli. Mówimy tu o 12-calowym wyświetlaczu, więc zagęszczenie pikseli jest naprawdę przyzwoite.

Dasung Paperlike Color 12 (PL120CFT) Panel E Ink Kaleido 3 Rozdzielczość 2560 x 1600 px Przekątna matrycy 12" Format ekranu 16:10 Podświetlenie Tak Zagęszczenie pikseli 251,57 PPI Złącza wideo USB typu C Obudowa Stop aluminium Zasilanie USB typu C Wymiary i waga 288,3 x 196,1 x 5,3 mm / 439 g Cena 849 dolarów

Obudowa została wykonana ze stopu aluminium i jest bardzo smukła, wszak jej grubość w najcieńszym miejscu wynosi zaledwie 5,3 mm. Za podłączenie do innych sprzętów posłuży nam port USB typu C. Bez problemu możemy więc przesłać obraz z naszego smartfona, o ile rzecz jasna oferuje taką możliwość. Na froncie umieszczono fizyczne przyciski, aby łatwiej można było zarządzać parametrami monitora. Może on skorzystać z dodatkowego podświetlenia, tak więc w nocy nie będziemy mieli problemu z odczytaniem treści. Jeśli chcemy zobaczyć, jak taki panel sprawuje się w praktyce, to warto odtworzyć wideo jednego z użytkowników Reddita, które dobrze obrazuje ten aspekt (link). Aktualnie koszt monitora Dasung Paperlike Color 12 to 849 dolarów, a zakupu możemy dokonać na oficjalnej stronie producenta (koszt przesyłki waha się od nieco ponad 1 dolara do 2,5).

Źródło: Dasung