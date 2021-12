DASUNG Paperlike 253 - 25-calowy monitor z matrycą typu e-ink trafił wreszcie do sprzedaży. Jest jednak pewien haczyk

Komputery to bardzo elastyczne maszyny, a tym samym wykorzystywane są do wielu różnych czynności - zabawy, pracy czy surfowania po sieci. Dwa pierwsze z wymienionych zastosowań można podzielić na podgrupy, a każda z nich cechuje się innymi wymaganiami co do idealnego stanowiska pracy. Jeśli ktoś dużo obcuje z tekstem to zdaje sobie sprawę jak męczące mogą być zwykłe monitory. Tutaj na ratunek przychodzą matryce e-ink, a chińska firma DASUNG wypuściła wreszcie do sprzedaży zapowiadany kilkanaście miesięcy temu tego typu monitor. Mowa o 25-calowym modelu Paperlike 253, który może pochwalić się rozdzielczością 3200 x 1800 pikseli. Sugerowana cena jest jednak naprawdę wysoka.

Monitor DASUNG Paperlike 253 dostępny jest jak na razie tylko w Japonii i Chinach. Jego sugerowana cena wynosi równowartość około 10 800 złotych.

DASUNG Paperlike 253 to monitor o wymiarach 607 x 460 x 188 (szerokość x wysokość x głębokość) milimetrów i wadze 5,38 kilograma. Mamy tutaj do czynienia z 25,3-calową matrycą typu e-ink o rozdzielczości 3200 x 1800 pikseli, co daje nam 145 PPI. Użytkownik ma do dyspozycji 16 odcieni szarości oraz pięć stopni odświeżania (dokładne wartości Hz nie zostały zdradzone). Brak tutaj jakiegokolwiek podświetlenia, a matryca ma twarde, matowe wykończenie 3H. Monitor zgodny jest ze standardem montażowym VESA 100 i ma regulację wysokości.

Panel I/O w DASUNG Paperlike 253 składa się z pojedynczego złącza słuchawkowego, jednego HDMI, jednego DisplayPort, jednego USB typu C oraz trzech USB typu A. Nie zabrakło też otworu na zabezpieczenie typu Kensington Lock. Zainteresowani? W takim razie musicie zmierzyć się z dwiema przeszkodami. Pierwsza z nich to dostępność - monitor aktualnie sprzedawany jest tylko w Japonii i Chinach. Druga to sugerowana cena na poziomie 298 000 JPY, czyli równowartości około 10 800 złotych. Cóż, nowinki technologiczne nigdy nie należą do tanich...

