Szukasz smartfona z ekranem E Ink? HiBreak Pro może Cię zainteresować. Mediatek Dimensity 1080, Android 14 i NFC

Technologia elektronicznego papieru powoli wychodzi poza segment czytników e-booków. Jakiś czas temu na łamach PurePC opisywane było urządzenie BOOX Palma 2, które oferowało nam właśnie ekran E Ink i formę smartfona, ale do określenia go tym mianem zabrakło obsługi kart SIM. Za moment na rynek wkroczy jednak HiBreak Pro - sprzęt, który jest już pełnoprawnym smartfonem, a jego wyświetlacz opiera się na wspomnianej technologii. Nowość od Bigme zapowiada się ciekawie.

Stosunkowo niewiele smartfonów może się pochwalić obecnością panelu E Ink. Do tego bardzo wąskiego grona zalicza się HiBreak Pro, który już wkrótce trafi do przedsprzedaży. Nowy model od firmy Bigme może sporo zaoferować.

Nowy smartfon HiBreak Pro może się okazać interesujący nie tylko dla wielbicieli elektronicznych wersji książek. Jego forma jest bowiem dość niewielka, czas pracy powinien być bardzo przyzwoity, a przy tym urządzenie ma całkiem sporą funkcjonalność. Na froncie znalazł się 6,13-calowy ekran E Ink o rozdzielczości 1648 x 824 piksele, co przekłada się na wartość 300 PPI. Możemy liczyć na podświetlenie w zimnej i ciepłej barwie, więc korzystanie ze sprzętu w gorszych warunkach oświetleniowych nie powinno stanowić problemu. Producent zapewnia, że zjawisko ghostingu jest minimalne (mają nad tym czuwać specjalne algorytmy). Jak na smartfona przystało: nie zabrakło czytnika linii papilarnych ukrytego w przycisku zasilania, łączności Wi-Fi i Bluetooth, a także NFC, GPS i obsługi dwóch kart SIM. Wyposażenie jest więc naprawdę solidne.

HiBreak HiBreak Pro Procesor Mediatek Helio P35 (16 nm)

8 x 2,3 GHz Cortex-A53 MediaTek Dimensity 1080 (6 nm)

2 x 2,6 GHz Cortex-A78

6 x 2 GHz Cortex-A55 Układ graficzny PowerVR GE8320 ARM Mali-G68 MP4 Pamięć RAM 6 GB 8 GB Pamięć wbudowana 128 GB 256 GB Wyświetlacz 5,84" 1440 x 720 px, E Ink 6,13" 1648 x 824 px, E Ink Zagęszczenie pikseli 275 PPI dla odcieni szarości

91,9 dla kolorów 300 PPI dla odcieni szarości Podświetlenie ekranu Zimna barwa (36 poziomów) Ciepła i zimna barwa (36 poziomów) Łączność Wi-Fi, Bluetooth 5.0, 4G (dual SIM), GPS Wi-Fi, Bluetooth 5.2, NFC, 5G (dual SIM), GPS Porty, złącza i sloty 1 x USB typu C

1 x Slot na karty microSD 1 x USB typu C Aparat przedni 5 MP Aparat tylny 13 MP 20 MP Akumulator 3300 mAh / ? 4500 mAh / 18 W Wymiary i waga 154 x 78,8 x 8,6 mm / ok. 170 g 159,8 x 80,9 x 8,9 mm / ok. 180 g System operacyjny Android 11 Android 14 Dodatkowe informacje Czytnik linii papilarnych Czytnik linii papilarnych, żyroskop, kompas, IrDA Przedsprzedaż Nie dotyczy Od 15 stycznia 2025 roku Cena 249 dolarów Brak informacji

Za wydajność będzie odpowiadał chip od firmy MediaTek, którego pracę wesprze 8 GB pamięci RAM. Na dane otrzymamy 256 GB pamięci wbudowanej, choć nic nie wspomniano o możliwości jej rozbudowy poprzez karty microSD. System to Android 14, co wiąże się z obecnością Sklepu Google Play, a więc i możliwością pobrania wielu aplikacji. Firma zapewnia dostęp do usługi zamiany mowy na tekst, optycznego rozpoznawania znaków (OCR), czy też asystenta BigmeGPT 4.0. Do 13 stycznia 2025 roku na stronie tego producenta możemy zdecydować się na przedpłatę w wysokości 5 dolarów, która pozwoli obniżyć cenę zakupu o 30 dolarów. Dziwnym zabiegiem jest natomiast to, że Bigme nie poinformowało, ile będzie ona wynosić. Z komentarzy pod materiałem wideo wynika, że przedsprzedaż ruszy 15 stycznia 2025 roku.

Źródło: Bigme