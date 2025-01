Apple iPhone 16 Pro i iPhone 16 Pro Max - tak mają prezentować się tegoroczne flagowce. Na rewolucję w designie nie ma co liczyć

Wydaje się, że Apple iPhone'y 15 zadebiutowały dopiero przed chwilą, jednak gigant z Cupertino aktywnie pracuje już nad kolejnymi modelami, które ujrzą światło dzienne za kilka miesięcy. Nic nie wskazuje jednak na rewolucję w ofercie. Z tego co wiadomo, że w przypadku podstawowych iPhone'ów 16 producent ma wrócić do pionowego ułożenia aparatów na pleckach i dołożyć dodatkowy przycisk do przechwytywania. Nie zaskakują więc pierwsze rendery nadchodzących modeli Pro.

Apple najwyraźniej nie zamierza znacząco zmieniać designu swoich topowych smartfonów. Można jednak spodziewać się nowego przycisku do przechwytywania i nieco większych ekranów.

W oparciu o wszystkie dotychczasowe przecieki serwis MacRumors przygotował wizualizacje przedstawiające iPhone'a 16 Pro i iPhone'a 16 Pro Max. Prawdę mówiąc, na pierwszy rzut oka wydaje się, że doszło do jakiejś pomyłki i pokazano nam znane już "piętnastki" z dopiskiem Pro. Cóż, wygląda na to, że Apple nie zamierza znacząco zmieniać designu swoich smartfonów - możemy liczyć zatem na charakterystyczny układ aparatów, Dynamic Island, tę samą tytanową ramkę czy przycisk akcji. Nowością ma być jednak pojemnościowy przycisk przechwytywania ulokowany tuż pod przyciskiem zasilania, który ma być zrównany do poziomu ramki - może być więc trudno wyczuwalny pod palcami. Za jego pomocą użytkownik powinien móc np. od razu rozpocząć nagrywanie wideo.

Choć nie widać tego na załączonych grafikach, smartfony Apple iPhone 16 Pro i iPhone 16 Pro Max będą nieco większe od swoich poprzedników. Dotychczasowe modele Pro cechowały się ekranami o przekątnej 6,1 i 6,7 cala, natomiast widoczne tutaj "szesnastki" otrzymają 6,3- i 6,9-calowe panele. Pozostaje mieć jedynie nadzieję na to, że wraz z większymi wyświetlaczami urządzenia otrzymają większe akumulatory i zapewnią dłuższy czas pracy z dala od ładowarki. Pamiętajmy tylko, że do premiery smartfonów zostało jeszcze sporo czasu. Producent może jeszcze zmienić coś w widocznych projektach.

