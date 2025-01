Apple dominuje na rynku smartfonów z segmentu premium. Jakie udziały mają poszczególni producenci?

Może wydawać się, że smartfony z Androidem są wszechobecne. Mnogość modeli z różnych segmentów cenowych sprawia, że jest to zwykle pierwszy i najlepszy wybór dla przeciętnego użytkownika. Jest jednak obszar, w którym królują smartfony firmy Apple. Chodzi tu oczywiście o kategorię premium. Według opublikowanych statystyk, iPhone'y mają tutaj olbrzymią przewagę nad swoją konkurencją. Drugie miejsce, z dużą stratą, zajmuje Samsung.

Z opublikowanych danych wynika, że w segmencie premium największą popularnością cieszą się ciągle smartfony Apple. Firma z Cupertino odnotowała jednak spadek udziałów rynkowych w porównaniu do 2022 roku.

Firma badawcza Counterpoint opublikowała dane dotyczące udziału poszczególnych producentów smartfonów na rynku w segmencie premium. Aż 71% urządzeń tego typu w 2023 roku stanowił sprzęt firmy Apple. Samsung musi zadowolić się drugą pozycją, ale jego strata jest olbrzymia. Udziały koreańskiego producenta szacuje się na 17%. Trzecią pozycję zajmuje Huawei (5%). Pozostali producenci mają w swoich rękach około 7% rynku. Warto przy tym odnotować, że udziały Apple w porównaniu z poprzednim rokiem spadły o 4 pp. Zyskały za to nieco firmy Huawei, Samsung i Xiaomi (wzrost o 1-2 pp.).

Segment smartfonów typu premium stale i dynamicznie powiększa się. Jeśli do tej kategorii zaliczymy urządzenia o cenie równej lub przekraczającej 600 dolarów, to okaże się, że w 2023 roku stanowiły one aż 24% wszystkich sprzedanych smartfonów. Oczywiście można argumentować, że 76% to wciąż urządzenia spoza tego segmentu, jednakże jeszcze w 2016 roku sprzęt premium miał zaledwie 6% udziałów. Wstępne szacunki pokazują, że w porównaniu z 2022 rokiem odnotowany zostanie wzrost o 3 pp. i trend ten będzie zapewne kontynuowany w przyszłości. Jak argumentuje Counterpoint, znaczenie smartfonów w naszym życiu ciągle rośnie, zatem klienci są bardziej skłonni kupować lepsze produkty, które dłużej im posłużą. Dostępne jest też coraz więcej opcji finansowania zakupu oraz promocji na takie urządzenia.

Źródło: Counterpoint, TechSpot