SanDisk zaprezentował nowe przenośne dyski HDD G-DRIVE i duże macierze G-RAID. Premierę miały również karty pamięci 2 TB i 4 TB

SanDisk to marka znana na całym świecie z wysokiej jakości pamięci flash zarówno dla profesjonalistów, jak i konsumentów. Warto wspomnieć, że od 2016 roku marka ta jest częścią koncernu Western Digital. Teraz gigant pamięci masowej zaprezentował na targach NAB Show 2024 kilka modeli przenośnych dysków HDD G-DRIVE oraz duże macierze danych G-RAID, które są adresowane głównie do profesjonalistów z branży audio i wideo.

Western Digital na targach NAB Show 2024 zaprezentował pod marką SanDisk nowe przenośne dyski HDD G-DRIVE i duże macierze G-RAID. Premierę miały również profesjonalne karty pamięci SDXC 2 TB i SDUC 4 TB.

Przenośne dyski HDD z serii SanDisk Professional G-DRIVE oferują pojemność od 4 TB do nawet 24 TB. Obudowy tych nośników danych posiadają interfejs USB 3.2 gen. 2 typu C, który zapewnia prędkość przesyłu danych do 10 Gb/s. Sercami jednostek G-DRIVE są dyski twarde Western Digital Ultrastar, które oferują prędkość obrotową równą 7200 obrotów na minutę. Oznacza to prędkości przesyłu danych na poziomie do 280 MB/s odczytu i do 280 MB/s zapisu (dla pojemności 22 TB i 24 TB). Produkt domyślnie jest skonfigurowany pod komputery Apple Mac i notebooki Apple MacBook. Istnieje jednak możliwość prostej konfiguracji pod systemy Windows 11. Poniżej znajdziecie polskie ceny dla serii przenośnych dysków G-DRIVE:

SanDisk Professional G-DRIVE 4 TB - 1 140,99 zł

SanDisk Professional G-DRIVE 6 TB - 1 330,99 zł

SanDisk Professional G-DRIVE 8 TB - 1 466,99 zł

SanDisk Professional G-DRIVE 12 TB - 2 335,99 zł

SanDisk Professional G-DRIVE 18 TB - 3 150,99 zł

SanDisk Professional G-DRIVE 22 TB - 3 530,99 zł

SanDisk Professional G-DRIVE 24 TB - producent nie podaje

SanDisk Professional G-DRIVE

SanDisk Professional G-DRIVE PROJECT to wyższa w hierarchii seria dysków twardych, oferująca pojemności od 6 TB do 24 TB. Produkty cechuje wykorzystanie portu Thunderbolt 3, dzięki czemu otrzymujemy możliwość przesyłania informacji z prędkościami do 40 Gb/s oraz kaskadowego łączenia maksymalnie pięciu przenośnych dysków z serii G-DRIVE. Dodatkowo, na tyle obudowy znajdziemy drugie złącze w standardzie USB 3.2 gen. 2 typu C. Transfery danych dla wariantów od 18 TB do 24 TB to 260 MB/s zarówno przy odczycie, jak i zapisie danych. Polskie ceny za tę serię prezentują się następująco:

SanDisk Professional G-DRIVE PROJECT 6 TB - 2 151,99 zł

SanDisk Professional G-DRIVE PROJECT 8 TB - 2 689,99 zł

SanDisk Professional G-DRIVE PROJECT 12 TB - 3 764,99 zł

SanDisk Professional G-DRIVE PROJECT 18 TB - 4 840,99 zł

SanDisk Professional G-DRIVE PROJECT 22 TB - 5 378,99 zł

SanDisk Professional G-DRIVE PROJECT 24 TB - producent nie podaje

SanDisk Professional G-DRIVE PROJECT

Seria SanDisk Professional G-RAID MIRROR to macierz danych złożona z dwóch dysków HDD WD Ultrastar. Produkt wykorzystuje te same interfejsy wejścia i wyjścia co seria G-DRIVE PROJECT. Użytkownik ma możliwość łatwego wyboru ustawień trybu RAID z domyślnego RAID 1 na RAID 0 lub JBOD za pomocą mechanicznego przełącznika, dzięki czemu nie trzeba pobierać aplikacji ani instalować specjalnego oprogramowania. Preinstalowana macierz w domyślnych ustawieniach oferuje prędkość odczytu informacji na poziomie 260 MB/s i 250 MB/s zapisu. Jak sama nazwa serii wskazuje, są to magazyny danych, które domyślnie posiadają automatyczny backup (RAID 1). Polskie ceny za G-RAID MIRROR kształtują się następująco:

SanDisk Professional G-DRIVE PROJECT 12 TB - 4 302,99 zł

SanDisk Professional G-DRIVE PROJECT 16 TB - 5 378,99 zł

SanDisk Professional G-DRIVE PROJECT 24 TB - 7 530,99 zł

SanDisk Professional G-DRIVE PROJECT 36 TB - 9 144,99 zł

SanDisk Professional G-DRIVE PROJECT 44 TB - 10 757,99 zł

SanDisk Professional G-DRIVE PROJECT 48 TB - producent nie podaje

SanDisk Professional G-RAID MIRROR

SanDisk Professional G-RAID SHUTTLE 4 to magazyn danych ze sprzętową macierzą RAID 0, wykorzystujący cztery dyski WD wspomniane powyżej. Produkt umożliwia konfigurację macierzy RAID 0, 1, 5 i 10 oraz zapewnia szybkość transmisji danych do 700 MB/s dla odczytu i do 850 MB/s dla zapisu. Wariant o pojemności 96 TB umożliwia szybkie przetwarzanie plików i edycję materiałów w czasie rzeczywistym. Większy model, SanDisk Professional G-RAID SHUTTLE 8, umożliwia konfigurację macierzy RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 i 60 lub JBOD. Zapewnia również szybkość transmisji do 1690 MB/s dla odczytu i do 1490 MB/s dla zapisu. Poszczególne warianty powyższych modeli wyceniono na:

SanDisk Professional G-RAID SHUTTLE 4 24 TB - 11 408,99 zł

SanDisk Professional G-RAID SHUTTLE 4 48 TB - 19 014,99 zł

SanDisk Professional G-RAID SHUTTLE 4 72 TB - 26 077,99 zł

SanDisk Professional G-RAID SHUTTLE 4 80 TB - 27 164,99 zł

SanDisk Professional G-RAID SHUTTLE 4 96 TB - producent nie podaje

SanDisk Professional G-RAID SHUTTLE 8 48 TB - 23 361,99 zł

SanDisk Professional G-RAID SHUTTLE 8 96 TB - 39 660,99 zł

SanDisk Professional G-RAID SHUTTLE 8 144 TB - 54 329,99 zł

SanDisk Professional G-RAID SHUTTLE 8 160 TB - 57 045,99 zł

SanDisk Professional G-RAID SHUTTLE 8 192 TB - producent nie podaje

SanDisk Professional G-RAID SHUTTLE 4

Premierę miały również dwie karty pamięci SanDisk Extreme PRO SDXC UHS-I. Pierwsza z nich oferuje pojemność 2 TB i występuje zarówno w postaci "pełnej" karty SD, jak i microSDXC. Nośnik ma umożliwiać nagrywanie filmów 4K UHD w wysokim klatkażu. Z kolei SanDisk Extreme PRO SDUC UHS-I o pojemności 4 TB to pierwsza w historii karta pamięci od firmy Western Digital zapewniająca tak dużą pojemność. Oczekuje się, że nowe karty pamięci o pojemnościach do 128 TB, wykorzystujące standard SDUC (Secure Digital Ultra Capacity), będą dostępne na rynku już w 2025 roku. Na chwilę obecną producent nie zdradził cen swoich nowych nośników.

SanDisk Professional G-RAID SHUTTLE 8

SanDisk Extreme PRO SDXC UHS-I 2 TB & Extreme PRO SDUC UHS-I 4 TB

Źródło: Western Digital