Western Digital Ultrastar DC HC680 i Ultrastar DC HC580 - nowe dyski twarde o dużej pojemności trafiają do pierwszych klientów

Choć tradycyjne dyski twarde są w zwykłych zastosowaniach stopniowo wypierane przez SSD, to istnieją segmenty rynku, gdzie szybko do takiej zmiany nie dojdzie. Magazynowanie dużych ilości danych na HDD jest rozwiązaniem dużo tańszym i efektywniejszym niż korzystanie z rozwiązań półprzewodnikowych, stawiających przede wszystkim na szybkość. Z myślą o takich zastosowaniach powstały dyski twarde Western Digital Ultrastar DC HC680 i Ultrastar DC HC580.

Firma Western Digital zaczęła wprowadzać na rynek nowe i szybkie dyski twarde o dużej pojemności (28 TB i 24 TB). Sprzęt znajdzie zastosowanie przede wszystkim w rozmaitych centrach danych.

Najnowsze propozycje firmy Western Digital są skierowane przede wszystkim do podmiotów biznesowych, które magazynują duże ilości danych (na przykład w ramach usług chmurowych). Jedną z cech charakterystycznych jest duża pojemność pojedynczego nośnika. W przypadku Ultrastar DC HC580, którego pierwsze dostawy do sprzedawców już się rozpoczęły, jest to 24 TB. Jednocześnie ruszyła także produkcja nośnika Ultrastar DC HC680, który zaoferuje do 28 TB. Oprócz tego, dyski odznaczają się bardzo dobrym transferem danych. W przypadku pierwszej propozycji jest to nawet 298 MB/s. Ultrastar DC HC680 zaoferuje z kolei ciągły transfer na poziomie 265 MB/s. Współczynnik RPM obu dysków wynosi 7200, a MTBF 2,5 mln godzin.

W stanie spoczynku nośniki cechują się poborem mocy na poziomie 5,5 W, a w trakcie pracy (losowy odczyt i zapis 50/50 przy maksymalnym IOPS) 8,5-9,4 W. Nowe dyski to lepsza efektywność energetyczna w przeliczeniu na 1 TB pojemności. Parametr ten poprawiono o około 10% w porównaniu do rozwiązań poprzedniej generacji. Ciekawostką jest fakt, że sprzęt zbudowano w 40% z materiałów pochodzących z recyklingu. Cechą charakterystyczną Ultrastar DC HC680 jest technologia SMR, która pozwala znacząco zwiększyć gęstość zapisu danych. Ultrastar DC HC580 korzysta ze starszego rozwiązania CMR. Oba dyski są przystosowane do pracy w środowiskach z dużą liczbą nośników w bardzo ograniczonej przestrzeni. Producent udziela na swoje produkty pięcioletniej gwarancji. Za Ultrastar DC HC580 w wersji 24 TB trzeba zapłacić 630 dolarów. Cena drugiego z omawianych modeli nie została jeszcze upubliczniona.

Źródło: Western Digital, Tom's Hardware, WCCFTech