Pure Storage - jeden z szefów firmy prognozuje całkowity zmierzch dysków twardych w niedalekiej przyszłości

Choć nośniki SSD stopniowo zastępują tradycyjne dyski twarde, to istnieją branże, w których proces ten jest znacznie wolniejszy. Dotyczy to zwłaszcza centrów danych, gdzie konieczne jest przechowywanie dużych ilości informacji. Jeden z szefów firmy Pure Storage prognozuje jednak rewolucyjne zmiany również w tym segmencie rynku. W stosunkowo nieodległej przyszłości SSD mają według niego całkowicie zastąpić dyski twarde.

Shawn Rosemarin z firmy Pure Storage prognozuje, że do 2028 roku dyski twarde zostaną całkowicie wyparte z rynku przez nośniki półprzewodnikowe. Dotyczy to także centrów danych, które są największymi odbiorcami HDD.

Shawn Rosemarin, wiceprezes działu badań i rozwoju firmy Pure Storage, udzielił ostatnio ciekawego wywiadu portalowi Blocks & Files. Jak słusznie zauważa, technologia stojąca za dyskami twardymi ma już niemal 70 lat. Wkrótce jednak historia ta ma dobiec końca. Rosemarin uważa bowiem, że po 2028 roku HDD nie będą już sprzedawane. Głównym argumentem za zmianą jest nie tyle szybszy dostęp do danych, czy spadający koszt nośników SSD w przeliczeniu na 1 GB, a konsumpcja energii przez współczesne centra danych. Według obecnych szacunków pochłaniają one 3% światowego zużycia prądu, z czego większość stanowi zasilanie mechanicznych dysków twardych. Jak prognozuje przedstawiciel Pure Storage, zastąpienie ich przez nośniki półprzewodnikowe mogłoby wygenerować nawet 80-90% oszczędności w konsumpcji energii elektrycznej. Ma to tym większe znaczenie, że ceny energii w ostatnim okresie nieustannie rosną, a ceny pamięci NAND spadają. Rachunek wydaje się zatem prosty. Docelowo przesiadka na SSD będzie dla operatorów centrów danych opłacalna.

Należy przy tym pamiętać, że koszt nośników półprzewodnikowych w przeliczeniu na 1 GB jest ciągle znacząco wyższy niż w przypadku HDD. W tej materii także dokonuje się jednak postęp i jeśli trend wzrostu cen energii będzie dalej utrzymywał się, to realizacja prognozy Rosemarina może być rzeczywiście nieodległa. Choć wydaje się, że założenie dotyczące 2028 roku jest nieco nierealistyczne, to wiele zależy tutaj od rozwoju sytuacji na rynku. Zużycie energii elektrycznej rośnie, co może w przyszłości sprzyjać nakładaniu limitów przez niektóre kraje. Firmy zużywające jej najwięcej będą zatem szukały rozwiązań, które pozwolą na minimalizację poboru. Przejście na nośniki półprzewodnikowe może być jedną z opcji. Na razie żaden z dużych operatorów centrów danych nie ogłosił planów masowego przejścia na SSD. Jeśli w nadchodzących latach tak się stanie, to wizja przedstawiciela Pure Storage będzie o krok bliżej realizacji.

Źródło: Blocks & Files