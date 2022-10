Przegląd dysków SSD M.2 PCI-Express ADATA Gammix, Spectrix, Legend i Pro. Który jest najlepszy i najbardziej opłacalny?

ADATA dysponuje chyba najszerszym portfolio nośników SSD spośród wszystkich producentów, obejmującym kilkanaście modeli należących do różnych segmentów. Miejscami naprawdę trudno połapać się w oznaczeniach oraz pozycjonowaniu poszczególnych modeli. Dochodzi jeszcze kwestia opłacalności - która propozycja zapewnia najlepszą relację wydajności względem sumy wydanych pieniędzy? Pytania mnożą się błyskawicznie, dlatego wziąłem na warsztat reprezentantów rodzin Gammix, Spectrix, Pro i Legend, aby stworzyć autorski przegląd dysków SSD ADATA. Szczerze powiedziawszy sam miałem dotychczas problem z precyzyjnym określeniem, które nośniki zasługują na zainteresowanie.

Autor: Sebastian Oktaba

Technologia SSD (Solid State Drive) jest starsza niż pozornie mogłoby się wydawać, bowiem pierwsze nośniki będące protoplastami obecnie dostępnych pojawiły się jeszcze przed procesorami Intel 286. Dlaczego warto posiadać SSD? Przewaga modeli półprzewodnikowych nad talerzowymi jest druzgocąca - urządzenia wykorzystujące pamięci Flash są bardziej wytrzymałe i bezszelestne ze względu na brak ruchomych elementów. Jednak co najważniejsze są znacznie wydajniejsze - zwłaszcza w przypadku operacji na małych czy bardzo małych plikach. Nośniki SSD wykorzystują cztery rodzaje modułów NAND Flash SLC, MLC, TLC i QLC - pierwsza dwójka występuje coraz rzadziej, a większość konsumenckich modeli bazuje na pozostałych układach. Kluczowymi czynnikami dla wydajności nośników są również kontroler i odpowiedni firmware, które wspólnymi siłami decydują o finalnej wydajności testowanych urządzeń.

W dziesięciu testowanych nośnikach SSD, znalazły się kontrolery od pięciu różnych firm. Będzie to zatem niemalże przegląd technologiczny.

Portfolio SSD ADATA wygląda trochę tak, jakby po wyjściu każdego nowego kontrolera, ktoś decyzyjny w firmie spełniał swoje fantazje krzycząc - chcę wprowadzić nośnik z takim układem, zobaczymy co ciekawego wyjdzie! Skutkiem tego w dziesięciu modelach jakie wybrałem do testów, występuje pięć rożnych dostawców kontrolerów (!). Znajdziemy tutaj konstrukcje bazujące na rozwiązaniach InnoGrit, Phison, Silicon Motion, Realtek i Maxio, zarówno czterokanałowych jak i ośmiokanałowych. Chyba żaden producent nie posiada takiego miszmaszu, dlatego przegląd oferty ADATA jest praktycznie przeglądem technicznym połowy kontrolerów występujących w nośnikach SSD. Jednocześnie sprawdziłem też modele, których wcześniej nie miałem okazji testować m.in. całą rodzinę Legend łącznie z najnowszym Legend 960 aspirującym do high-endu. Poniżej znajdziecie specyfikację techniczną nośników:

Odczyt Zapis IOPS Zapis IOPS Odczyt Gammix S70 Blade 7400 MB/s 5500 MB/s 720.000 350.000 Gammix S70 7400 MB/s 5500 MB/s 720.000 350.000 Gammix S50 5000 MB/s 4400 MB/s 750.000 750.000 Gammix S50 Lite 3800 MB/s 3200 MB/s 540.000 380.000 Spectrix S40G 3500 MB/s 3000 MB/s 240.000 290.000 SX8200 Pro 3500 MB/s 3000 MB/s 380.000 390.000 Legend 960 7400 MB/s 6000 MB/s 610.000 730.000 Legend 840 5000 MB/s 4750 MB/s 600.000 650.000 Legend 750 3500 MB/s 3100 MB/s 260.000 480.000 Legend 710 2400 MB/s 1800 MBs 150.000 180.000

Kontroler Pamięci Cache TBW Gammix S70 Blade InnoGrit (8C) TLC Micron 176W 1024 MB 740 TB Gammix S70 InnoGrit (8C) TLC Micron 96W 1024 MB 740 TB Gammix S50 Phison (8C) TLC Kioxia 96W 1024 MB 1800 TB Gammix S50 Lite Silicon Motion (4C) TLC Micron 96W 1024 MB 740 TB Spectrix S40G Realtek (8C) TLC Micron 64W 128 MB 640 TB SX8200 Pro Silicon Motion (8C) TLC Micron 64W 1024 MB 640 TB Legend 960 Silicon Motion (8C) TLC Micron 176W 1024 MB 780 TB Legend 840 InnoGrit (8C) TLC Micron 176W - 650 TB Legend 750 Maxio (4C) TLC - 600 TB Legend 710 Realtek (4C) TLC - 260 TB

Interfejs Szyfrowanie AES MTBF Gwarancja Gammix S70 Blade PCI-E 4.0 x4 Tak 2.000.000 60 miesięcy Gammix S70 PCI-E 4.0 x4 Tak 2.000.000 60 miesięcy Gammix S50 PCI-E 4.0 x4 Tak 1.700.000 60 miesięcy Gammix S50 Lite PCI-E 4.0 x4 Tak 2.000.000 60 miesięcy Spectrix S40G PCI-E 3.0 x4 Tak 2.000.000 60 miesięcy SX8200 Pro PCI-E 3.0 x4 - 2.000.000 60 miesięcy Legend 960 PCI-E 4.0 x4 Tak 2.000.000 60 miesięcy Legend 840 PCI-E 4.0 x4 Tak 2.000.000 60 miesięcy Legend 750 PCI-E 3.0 x4 Tak 2.000.000 60 miesięcy Legend 710 PCI-E 3.0 x4 Tak 1.500.000 36 miesięcy

Wszystkie nośniki SSD zostały poddane identycznej procedurze. Pierwszy etap obejmował wachlarz testów przy zapełnieniu około 20% przestrzeni, obejmując scenariusze zapewniające najlepsze skalowanie tj. kopiowanie, sprawdzanie spójności plików oraz deklarowanych transferów za pomocą Crystal Disk Mark. Identyczny zestaw pomiarów został wykonany przy zapełnieniu 80%, będąc drugim etapem weryfikowania wydajności. Pozwoliło to sprawdzić kondycję wybranych modeli również w skrajnych warunkach, które prędzej czy później mogą wystąpić. Wszystkie nośniki były chłodzone tym samym radiatorem dostarczanym z płytą główną, aby kwestie termiczne nie wpływały na finalne wyniki (ADATA radiatory dodaje osobno, więc decyzja o wyborze odpromiennika należy do użytkownika). Odpalamy więc platformę i ruszamy z testami. Zobaczymy czy faworyci się obronią, a może będą jakieś niespodzianki?