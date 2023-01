Samsung Galaxy S23 - poznaliśmy datę premiery flagowców. Niepokoją tylko doniesienia o wysokich cenach

O tegorocznych smartfonach Samsunga wiemy już w zasadzie wszystko. Do sieci wyciekły już informacje o wyglądzie czy specyfikacji konkretnych modeli z różnych półek cenowych. Rzecz jasna największe emocje budzą flagowe modele Galaxy S23, które mogą okazać się wyjątkowo pożądanym towarem. Choć producent nie chwali się jeszcze ich datą premiery, to jednak w Internecie krąży już oficjalna grafika wskazująca na termin prezentacji. Wypadek przy pracy czy może przeciek kontrolowany?

Premiera smartfonów Samsung Galaxy S23 odbędzie się już 1 lutego 2023 roku. Szkoda tylko, że niemal na pewno nowe modele będą znacznie droższe od zeszłorocznych.

Zgodnie z poniższą grafiką, premiera smartfonów Samsung Galaxy S23 odbędzie się już 1 lutego 2023 roku. Wydarzenie ma nosić nazwę Galaxy Unpacked. Ułożenie trzech obiektywów tylko potwierdza to, co widzieliśmy do tej pory na wczesnych renderach - flagowce (bez dopisku Ultra) otrzymają więc potrójny aparat bez wysepki znanej z poprzedników. W sumie spodziewamy się trzech modeli: podstawowego 6,1-calowego Galaxy S23, większego 6,6-calego Galaxy S23 Plus oraz 6,8-calowego Galaxy S23 Ultra. Nie wiemy tylko, czy urządzenia te będą dostępne od razu po premierze, czy też może trzeba będzie na nie poczekać kilka dodatkowych tygodni.

Smartfony Samsung Galaxy S23 mogą się podobać choćby z tego względu, że na ich pokładzie na 99% znajdzie się układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Z pewnością będzie to miła odmiana po gorących i niezbyt energooszczędnych Exynosach znanych z poprzednich Galaktyk. Problem w tym, że pojawiają się niezbyt optymistyczne doniesienia dotyczące cen tych modeli. Jak donoszą źródła z Korei, smartfony Galaxy S23 będą znacznie droższe od poprzedników. Na podstawie poniższego tweeta może założyć, że najtańszy Galaxy S23 zostanie wyceniony na 899 dolarów, S23 Plus na 1099 dolarów, a S23 Ultra na 1299 dolarów. Względem modeli Galaxy S22 ceny nowych urządzeń niemal na pewno wzrosną więc przynajmniej o kilka stówek (zeszłoroczna seria startowała u nas od 3999 zł).

S23 : 1,199,000won ($933)

S23+ : 1,397,000won ($1096)

S23 Ultra : 1,599,400won ($1253) pic.twitter.com/khjsGpbRPg — Connor / 코너 / コナー (@OreXda) January 5, 2023

Źródło: GSMarena, @OreXda