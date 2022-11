Smartfony z serii Samsung Galaxy S23 mają zaoferować łączność satelitarną, i to lepszą niż w modelach Apple iPhone 14

Seria Samsung Galaxy S23 zadebiutuje za 4 miesiące, ale przecieków o nowej serii mamy już całą masę. Wiemy na przykład, że wzorem poprzedników, seria S23 będzie oferować 3 modele (podstawowy, Plus i Ultra), a także, że na ich wyposażeniu znajdzie się podrasowana wersja układu Snapdragon 8 Gen 2. Dziś okazuje się, że smartfony mogą zaoferować też łączność satelitarną i to lepszą nawet, niż w przypadku nadchodzącej serii Apple iPhone 14.

W internecie pojawiła się informacja o tym, że Samsung podjął współpracę z firmą Iridium Communications w celu zapewnienia łączności satelitarnej nadchodzącym smartfonom z linii Galaxy S23. Co ciekawe, łączność ta ma być nawet bardziej zaawansowana, niż w przypadku nadchodzących iPhone'ów 14. Powód jest prosty - Iridium Communications posiada 66 satelitów umożliwiających zarówno komunikację głosową, a nawet przesyłanie danych, przy czym rozwiązanie od Apple (Globalstar) zaoferuje wyłącznie wysyłanie wiadomości tekstowych.

