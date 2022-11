Apple coraz poważniej myśli o awaryjnej łączności satelitarnej dla smartfonów. W rozwiązanie zainwestowano 450 mln dol.

Awaryjna łączność satelitarna dla smartfonów to opcja, która ma stać się remedium na brak klasycznego zasięgu. Przed kilkoma miesiącami SpaceX, firma Elona Muska, poinformowała, iż wraz z operatorem T-Mobile chce pozbyć się z globu tzw. "martwych stref", właśnie za pomocą łączności satelitarnej. SpaceX nie jest jednak jedynym przedsiębiorstwem, które poważnie myśli o tym rozwiązaniu. Okazuje się bowiem, że Apple zainwestowało w ów pomysł 450 mln dol.

Firma Apple poinformowała, że przeznaczyła 450 milionów dolarów na wsparcie budowy systemu awaryjnej łączności satelitarnej. Z systemu tego będą mogli następnie korzystać użytkownicy smartfonów iPhone 14. Wyraźnie widać, że przedsiębiorstwo Tima Cooka chce w tej kwestii prześcignąć Elona Muska, który przed kilkoma miesiącami wystąpił do agencji Globalstar o przyznanie jego usłudze odpowiedniej częstotliwości. Obecnie wiemy już, że usługi obu przedsiębiorstw (Apple / SpaceX + T-Mobile) pracować będą w pasmie 2 GHz.

Wcześniej SpaceX ubiegał się w Globalstarze o szersze pasmo (1,6 - 2,4 GHz), co zostało jednak odrzucone ze względu na to, że z widma tego korzysta sam Globalstar. Ostatecznie panowie Musk oraz Cook będą więc musieli się tym pasmem podzielić. Trzeba przy tym jednak dodatkowo nadmienić, iż SpaceX chce je wykorzystywać także do działania mobilnej wersji satelitarnej usługi Starlink. Wracając jeszcze na koniec do ogromnej inwestycji ze strony Apple, pieniądze te przeznaczone zostaną m.in. na budowę własnej infrastruktury pod obsługę systemu (Apple nie będzie korzystało z anten na stacjach naziemnych Globalstaru, a zbuduje własne).

