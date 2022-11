Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 deklasuje Exynosa 2200. To świetna wiadomość dla osób czekających na smartfony Samsung Galaxy S23

Według wielu przecieków wszystkie przyszłoroczne smartfony Samsung Galaxy S23 otrzymają chip od Qualcomma. To świetna wiadomość, bowiem na nasz rynek trafiały do tej pory wyłącznie warianty z chipem Exynos wyróżniające się m.in. wyższymi temperaturami i krótszym czasem pracy na jednym ładowaniu. Jakby tego było mało, nowe modele przyniosą od razu zauważalny wzrost wydajności względem poprzedników. Jak się okazuje, różnice mają być kolosalne.

Jak twierdzi zazwyczaj świetnie poinformowany @UniverseIce, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 będzie znacznie wydajniejszy od Exynosa 2200 obecnego w smartfonach Samsung Galaxy S22. Najnowsze testy z programu Geekbench 5 pokazują, że nowy chip wyraźnie zostawia w tyle autorski układ Samsunga. Procesor zanotował o 25% lepsze wyniki w teście Single-Core i aż o 45% wyższą wydajność w Multi-Core (szczegóły poniżej). Warto przy okazji dodać, że to pierwsza mobilna jednostka dla smartfonów z Androidem, która przekroczyła w tym teście 5000 pkt. Nic nie wskazuje jednak na to, by chip Apple A16 Bionic miał oddać pozycję lidera - jednostka ta uzyskuje wyniki w okolicach 1879 pkt w Single-Core i 5307 pkt w Multi-Core.

For Exynos2200 users in Europe, the update from S22U to S23U is an earth shaking change. The multi-core increase of 45% is enough to make you feel faster in daily operation, not just in the score. pic.twitter.com/4cRCutwILd