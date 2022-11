Vivo X90 Pro+. Premiera pierwszego smartfona z układem Snapdragon 8 Gen 2. Pozostałe modele z serii napędzi MediaTek

Za nami chińska premiera serii Vivo X90, a więc smartfonów, które jako pierwsze na rynku otrzymały tegoroczny, flagowy układ Snapdragon 8 Gen 2. Na nową serię składają się trzy modele: Vivo X90, Vivo X90 Pro oraz Vivo X90 Pro+ (nie zaś Ultra, jak miało to miejsce w przypadku X80). Modele te łączy m.in. wyświetlacz AMOLED, ciekawy design oraz plecki powleczone sztuczną skórą. Nie jest to co prawda premiera globalna, ani tym bardziej polska, ale modele te powinny trafić wkrótce także i do nas (a już na pewno jeden z nich).

Za nami premiera serii Vivo X90, a więc smartfonów, które jako pierwsze otrzymały układ Snapdragon 8 Gen 2. No, otrzymał go tylko model Pro+, ale pozostałe wersje również mają się czym pochwalić.

Wszystkie trzy modele będą dostępne w czarnej oraz czerwonej wersji kolorystycznej, a model podstawowy także w błękitnej (ale przygotujmy się, że w Polsce może pojawić się tylko czarna wersja). Kolejną wspólną cechą smartfonów jest 32-megapikselowy aparat na froncie, wzbogacony powłoką Zeiss T*. Wszystkie te "słuchawki" po wyjęciu z pudełka zaoferują też system Android 13, a więc najnowszy. Nie zabraknie tu także innych nowoczesnych rozwiązań, jak np. łączności Bluetooth w wersji 5.3, technologii NFC, WiFi w wersji 6, a nawet portu podczerwieni. A teraz skupmy się już na różnicach pomiędzy kolejnymi modelami.

I tak, model najdroższy i najbardziej doposażony (Pro+) otrzymał 6,78-calowy ekran AMOLED z odświeżaniem do 120 Hz. W specyfikacji natkniemy się także na akumulator o pojemności 4700 mAh, ładowanie przewodowe z mocą 80 W oraz bezprzewodowe z mocą 50 W. Bardziej niż zadowoleni powinniśmy być także z jednostek fotograficznych. Postawiono tu bowiem na 1-calowy, 50-megapikselowy czujnik Sony IMX989, teleobiektyw Sony IMX758 (również 50 MP) oraz jednostkę peryskopową (64 MP, 3,5x). A to jeszcze nie wszystko, bowiem Vivo X90 Pro+ dysponuje także dedykowanym aparatem ultraszerokokątnym (48 MP). Robiąc zdjęcia będziemy mogli dodatkowo polegać na optycznej stabilizacji obrazu, a jeśli chodzi o szeroko rozumianą niezawodność, to zadba o nią klasa odporności IP68.

Jeśli zaś chodzi o modele Vivo X90 oraz Vivo X90 Pro, to te smartfony zdecydowano się uraczyć układami MediaTek Dimensity 9200. Jeśli chodzi o wyświetlacz, to również i tutaj użytkownicy mogą liczyć na spory, 6,78-calowy i 120-hercowy panel typu AMOLED, choć o niższej niż w przypadku modelu Pro+ rozdzielczości (1440 x 3200 vs 1260 x 2800 px). Vivo X90 oraz X90 Pro nie mogą się też pochwalić ładowaniem bezprzewodowym. Różnice dotknęły naturalnie także sekcji foto. I tak, model X90 Pro otrzymał zestaw 50 + 50 + 12 MP (główny, tele, ultraszeroki), zaś model X90 cechuje się jednostkami 50 + 12 + 12 MP (tak samo: główny, tele, ultraszeroki). Ceny za wszystkie modele podajemy na końcu poniższej tabeli, trzeba tylko pamiętać, że są one przeliczone bezpośrednio z dolarów, więc nie cieszmy się specjalnie, bo do końcowej kwoty trzeba będzie na pewno dorzucić jeszcze trochę ładnego grosza.

Vivo X90 Vivo X90 Pro Vivo X90 Pro+ Procesor MediaTek Dimensity 9200 (4 nm) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) System Android 13 Pamięć RAM 8/12 GB 12 GB Pamięć na dane 128/512 GB 256/512 GB Obsługa kart microSD nie DualSIM tak Łączność 5G, WiFi 6, BT 5.3, NFC, IrDA Ekran 6,78", AMOLED, 120 Hz, 1260 x 2800 px 6,78", AMOLED, 120 Hz, 1440 x 3200 px Kamera tylna 50+12+12 MP 50+50+12 MP 50+64+50+48 MP Kamera przednia 32 MP Maks. jakość nagrań 4K@60fps 8K@30fps Audio głośniki stereo Akumulator 4810 mAh, 120 W 4870 mAh, 120 W 4700 mAh, 80 W + 50 W (Qi) Wymiary i waga 164 x 74 x 9 mm, 196 g 164 x 74 x 9 mm, 215 g 164 x 74 x 9 mm, 221 g Cena 8+128 GB - 520 dol.

(ok. 2400 zł bez VAT)

12+512 GB - 700 dol.

(ok. 3200 zł bez VAT) 8+256 GB - 700 dol.

(ok. 3200 zł bez VAT)

12+512 GB - 840 dol.

(ok. 3850 zł bez VAT) 12+256 GB - 910 dol.

(ok. 4200 zł bez VAT)

12+512 GB - 980 dol.

(ok. 4500 zł bez VAT)

Źródło: WCCFtech