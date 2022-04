Ubisoft zachęca do wypróbowania abonamentu Ubisoft+. 100 tytułów do ogrania za darmo przez tydzień

W sieci narobiło nam się usług subskrypcyjnych jak grzybów po deszczu. W tym gąszczu próbuje przebić się Ubisoft z usługą Ubisoft+, proponując nowym użytkownikom 7 dni swojej usługi zupełnie za darmo. Okres próbny można aktywować do 11 maja tego roku, przechodząc na stronę witryny (link podajemy poniżej). Trzeba jednak mieć świadomość, że aktywacja wymaga podania danych karty kredytowej lub debetowej. Jeśli po siedmiu dniach zapomnimy anulować usługę, z karty zostanie nam automatycznie pobrane 59,90 zł, stąd jeśli usługi przedłużać nie chcemy, warto pamiętać, aby w czasie z niej zrezygnować.

Aby skorzystać z oferty, trzeba być użytkownikiem, który nigdy dotąd nie korzystał z Ubisoft+. Wówczas uzyskamy dostęp do katalogu ponad 100 tytułów wydanych przez francuską firmę. Wśród nich znajdziemy gry takie jak Anno 1800 Complete Edition, Assassin’s Creed Valhalla Complete Edition, Immortals Fenyx Rising Gold Edition, Far Cry 6 Ultimate Edition, Rainbow Six Extraction Deluxe Edition czy też Watch Dogs Legion Ultimate Edition.

Ubisoft+ to usługa skierowana wyłącznie w posiadaczy PC, z której można zrezygnować w dowolnym momencie (rozliczenie miesięczne). Znajdziemy tu m.in. możliwie bogate wydania gier, a w niektóre z nich zagramy nawet za pośrednictwem chmury, a więc bez konieczności pobierania czy instalowania (o ile nie przeszkadza Wam użytkowanie platformy Google Stadia). Aby skorzystać z tej oferty w sam raz na wolne świąteczne dni, należy przejść pod ten adres i kliknąć na TRY IT FOR FREE.

Źródło: Ubisoft