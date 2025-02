Ubisoft+ - subskrypcja przechodzi gruntowne zmiany. Abonament podrożeje, jednak pojawi się także tańszy wariant

Subskrypcja Uplay+ przeszła długą drogę od 2019 roku, aby bardziej dostosować się do całego rynku. Dziś istnieje pod nazwą Ubisoft+, a jej twórcy wprowadzili właśnie kolejne zmiany. Nałożyły się one wraz z wczesnym dostępem dla nowej produkcji Prince of Persia: The Lost Crown. Od teraz abonenci będą mieli do wyboru zupełnie nowy plan, z kolei obecne dwa warianty doczekały się połączenia w jeden, a jego cena została ostatecznie nieco podniesiona.

Ubisoft+ zmienia swoje oblicze. Dostępne plany podzieliły się na Ubisoft+ Premium oraz Classics. Pierwszy da nam dostęp do pełnej biblioteki gier, z kolei drugi umożliwi rozgrywkę w wybrane tytuły.

Dla przypomnienia: do tej pory obecne były dwa abonamenty - Ubisoft+ PC Access oraz Ubisoft+ Multi-Access. Pierwszy umożliwiał nam dostęp do wszystkich gier na PC, natomiast drugi oferował możliwość gry na wielu platformach (konsole Xbox One i Series, Amazon Luna). Ich ceny wynosiły analogicznie 59,90 zł i 69,90 zł. Teraz omówione dwa warianty wystąpią pod nazwą Ubisoft+ Premium, a jego cena wyniesie 74,90 zł. Otrzymujemy więc cały aktualny katalog gier łącznie ze sposobnością wcześniejszego rozegrania nowych produkcji (tak jak we wspomnianym Prince of Persia: The Lost Crown, który jest możliwy do zagrania od 15 stycznia dzięki subskrypcji, a premiera nastąpi 18 stycznia 2024 roku), a także dostępu do nich w dniu premiery.

Kolejnym planem jest Ubisoft+ Classics, który opiera się na dostępie do ponad 50 wybranych gier, aczkolwiek platformą docelową są wyłącznie pecety. Kwota subskrypcji jest jednak dużo niższa, wszak wynosi 33,90 zł. Ubisoft postanowił więc bardziej upodobnić abonament do znanego wszystkim Game Passa od Microsoftu. Zmiana może wyjść na plus, wszak spora część użytkowników będzie mogła wybrać tańszy wariant i rozegrać takie produkcje jak Far Cry 6, Rainbow Six Siege, Watch Dogs: Legion, Assassin's Creed Odyssey lub The Crew 2. Natomiast w przypadku, gdy ktoś miał do tej pory aktywną subskrypcję Ubisoft+ PC Access, to nie musi się martwić zmianami, gdyż nadal będzie płacił tę samą kwotę i korzystał z dotychczasowej oferty.

Źródło: Ubisoft