Test wydajności Star Wars Outlaws - Niech moc kart graficznych będzie z Wami... Albo zapraszam na ciemną stronę upscalingu

Wymagania sprzętowe Star Wars Outlaws budziły ogromne zainteresowanie odkąd Ubisoft oficjalnie podał sugerowane konfiguracje, bowiem do najniższych raczej nie należały. Dodatkowo szybko potwierdzono, że wzorem Avatar: Frontiers of Pandora część efektów graficznych będzie realizowana metodą śledzenia promieni. NVIDIA dołożyła jeszcze kilka fajerwerków graficznych, wśród których najmocniejszym jest dynamiczne oświetlenie bezpośrednie RTXDI. Teraz nadszedł moment sprawdzenia, jakiego sprzętu Star Wars Outlaws potrzebuje do utrzymania przyzwoitej płynności, jednak na starcie powinniście już wiedzieć, że przynajmniej na wyższych ustawieniach trudno będzie uniknąć upscalingu...

Autor: Sebastian Oktaba

Star Wars Outlaws to produkcja łącząca elementy występujące w większości gier sygnowanych logiem Ubisoftu, wykorzystująca licencję świata stworzonego w umyśle George'a Lucasa i konsekwentnie rozwijanego przez korporację Disney. Akcja Star Wars Outlaws została umieszczona pomiędzy filmowymi Imperium Kontratakuje oraz Powrót Jedi, bowiem pasowała do ogólnej koncepcji przedstawiającej szmuglerskie życie kosmicznego półświatka. Główna bohatera w osobie Kay Vess razem ze swoim pieszczochem, będzie musiała lawirować pomiędzy frakcjami wykonując zadania główne, poboczne oraz oddawać się typowo eksploracyjnym przyjemnościom. Dlatego niejednokrotnie zamiast brawurowej akcji wzorem chociażby Far Cry, będziemy musieli działać z ukrycia niczym w Assassin's Creed. Do zwiedzenia otrzymujemy pokaźnych rozmiarów plansze, które przemierzamy pieszo albo korzystamy z poduszkowego motocykla, zdobywamy doświadczenie, rozwijamy postać, zbieramy przydatne przedmioty itp. Więcej o samej rozgrywce dowiecie się przeglądając recenzję autorstwa Szymona.

Wymagania sprzętowe Star Wars Outlaws podawane przez producenta uwzględniają nie tylko rozdzielczość, preset ustawień graficznych oraz spodziewaną płynność ale również sugerowany tryb upscalingu. Dlatego patrząc na konfiguracje koniecznie weźcie poprawkę na wskazane zestawy. Minimum przeznaczonym do najniższych detali w rozdzielczości 1920x1080 jest NVIDIA GeForce GTX 1660 / AMD Radeon RX 5600 XT, jednak wówczas oczekujcie raczej kinowego doświadczenia Dopiero przy NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / AMD Radeon RX 6700 XT można oczekiwać 60 klatek na sekundę w detalach High. Przejście na 2560x1440 wymagać będzie posiadania karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 4070 / AMD Radeon RX 6800 XT, natomiast 3840x2160 Ultra to zadanie zarezerwowane przynajmniej dla NVIDIA GeForce RTX 4080 / AMD Radeon RX 7900 XTX. Deweloper nie wspomina niestety o ustawieniach śledzenia promieni, które dodatkowo podnoszą sprzętowi poprzeczkę. Cóż... przynajmniej w kwestii procesora i ilości pamięci RAM wymagania Star Wars Outlaws wydają się całkiem rozsądne.

Minimum Rekomendowane Entuzjasta Ultra Rozdzielczość 1920x1080 1920x1080 2560x1440 3840x2160 Ustawienia Low High High Ultra Płynność 30 FPS 60 FPS 60 FPS 60 FPS Upscaling Quality Quality Quality Quality Procesor AMD Ryzen 5 3600 Ryzen 5 5600 Ryzen 7 5800X Ryzen 7 5800X Procesor Intel Core i7-8700K Core i5-10400 Core i5-11600K Core i7-12700K Karta AMD Radeon RX 5600 XT Radeon RX 6700 XT Radeon RX 6800 XT Radeon RX 7900 XTX Karta NVIDIA GeForce GTX 1660 GeForce RTX 3060 Ti GeForce RTX 4070 GeForce RTX 4080 Karta Intel ARC A750 - - - Pamięć RAM 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB Nośnik SSD 65 GB 65 GB 65 GB 65 GB System Windows 10/11 Windows 10/11 Windows 10/11 Windows 10/11

Star Wars Outlaws powstało na silniku Snowdrop, znanym chociażby z Avatar: Frontiers of Pandora czy obydwu odsłon Tom Clancy's The Division. Najnowsza wersja oprócz szeregu standardowych efektów graficznych przynosi również ulepszoną implementację ray tracingu. Cenie kontaktowe, rozproszone odbicia czy jakość geometrii BVH realizowana jest metodą śledzenia promieni, którego nie można całkowicie wyłączyć, a jedynie zredukować do minimum. Osobno zaimplementowano dynamiczne oświetlenie bezpośrednie RTXDI (Ray Tracing Dynamic Illumination), odpowiedzialnej za wierniejsze odzwierciedlenie punktów świetlnych dzięki wykorzystaniu śledzenia promieni. Wśród ustawień znajdziemy jeszcze Ray Reconstruction, a deweloper nie zapomniał także o wszystkich metodach uspcalingu łącznie z najnowszą wersją NVIDIA DLSS 3.5 i FSR3, oczywiście uwzględniając Frame Generation. Star Wars Outlaws jest zatem produkcją bardzo zaawansowaną techniczne, przynajmniej od strony stricte programistycznej. Warto jeszcze wspomnieć, że aktualnie można otrzymać darmowy egzemplarz gry dokonując zakupu wybranych kart graficznych z rodziny NVIDIA GeForce RTX 4000, jak również sprawdzić Star Wars Outlaws w usłudze GeForce NOW.