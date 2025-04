Ghost of Yōtei - nowy zwiastun prezentuje przeciwników głównej bohaterki. Data premiery i szczegóły preorderów

Trochę ostatnio zapomnieliśmy o kolejnej grze Sucker Punch. Nie bez przyczyny, w końcu próżno było szukać kolejnych informacji, do tego końca dobiega całkiem tłoczny pierwszy kwartał 2025 roku. Ale w przypadkach tak mocnych pozycji wystarczy jeden materiał, żeby ponownie znaleźć się w centrum uwagi. Co więcej, nie mówimy o jakimś byle teaserze. Ghost of Yōtei otrzymał właśnie trochę dłuższą zapowiedź wespół z dokładną datą premiery.

Ghost of Yōtei pojawi się na konsolach Sony aktualnej generacji 2 października. Na zwiastunie możemy też przyjrzeć się antagonistom gry.

Za nami najnowsza odsłona Assassin's Creed, której akcja rozgrywa się w feudalnej Japonii, ale to bynajmniej nie koniec, jeżeli chodzi o podobne klimaty. Jeszcze tej jesieni studio Sucker Punch powraca z nową opowieścią w stworzonym przez siebie świecie (bo sequelem nazwać to trudno), przenoszącym nas o kilka wieków i wprowadzającym Atsu, postać znajdującą się w zupełnie innym miejscu niż Jin Sakai. Najnowszy trailer Ghost of Yōtei poświęca nieco czasu na osoby, które będą kluczowymi przeciwnikami bohaterki:

Powyższy trailer, zatytułowany The Onryō’s List, skupia się na pewnej wyjętej spod prawa grupie znanej jako Yōtei Six. To właśnie oni przed laty zamordowali całą rodzinę Atsu, a ją samą zostawili na śmierć, przybijając do drzewa naprzeciwko własnego domu. Wbrew wszystkiemu zdołała jednak przetrwać i nauczyć się walczyć. Teraz poszukuje oprawców kierując się listą, na której widnieją imiona: The Snake, The Oni, The Kitsune, The Spider, The Dragon i wreszcie Lord Saito. Przy okazji udostępniono szczegóły przedpremierowych wersji na PlayStation 5. Za 69,99 dolarów kupimy edycję standardową, w deluxe zaś (79,99 dolarów) pojawi się nieco kosmetycznych dodatków w formie cyfrowej. No i jest oczywiście wersja kolekcjonerska, dodająca m.in. specjalną maskę oraz mapę gry. Nie poznaliśmy jeszcze jednak jej ceny.

Źródło: PlayStation