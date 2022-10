Intel prezentuje nową generację standardu Thunderbolt - szybkość przesyłania danych wyniesie nawet 120 Gb/s

Obecnym standardem Thunderbolt, stosowanym przez Intela jest Thunderbolt 4. Oferuje on m.in. przepustowość przesyłania danych sięgającą 40 Gb/s. Pod tym względem nie doszło zatem do większych zmian względem trzeciej generacji. Od ponad roku wiedzieliśmy, że producent opracowuje Thunderbolta nowej generacji. Długo jednak czekaliśmy na konkrety, bowiem wcześniej ujawniono specyfikację portu USB 4 v2 o przepustowości sięgającej 80 Gb/s. Teraz Intel ujawnił dodatkowe szczegóły, związane z nową generacją standardu Thunderbolt. Co ciekawe, firma jeszcze nie potwierdziła finalnego nazewnictwa (nie użyto bowiem sformułowania Thunderbolt 5).

Standard Thunderbolt nowej generacji będzie kompatybilny zarówno z zaprezentowanym niedawno USB 4 v2 jak również z DisplayPort 2.1. Domyślnie przepustowość przesyłania danych wyniesie 80 Gb/s (dwukrotnie więcej w porównaniu do Thunderbolt 4), jednak będzie także możliwość dynamicznego zwiększenia owej przepustowości np. do najbardziej wymagających zadań tj. stacje eGPU. Maksymalna prędkość przesyłania danych wyniesie wówczas 120 Gb/s, co będzie 3-krotnie większą wartością w stosunku do Thunderbolta 4. Wygląda na to, że wraz z nowym standardem, podłączenie karty graficznej przez eGPU nabierze znacznie więcej sensu.

Thunderbolt nowej generacji będzie działał bez problemu z obecnymi kablami USB-C o długości do 1 metra. Będzie również wstecznie kompatybilny z obecnym standardem Thunderbolt 4, wykorzystującym m.in. protokół DisplayPort 1.4. Dzięki Thunderboltowi nowej generacji podłączonym pojedynczym kablem USB-C, możliwe będzie uzyskanie obrazu w rozdzielczości 4K przy częstotliwości odświeżania na poziomie 240 Hz lub obrazu QHD przy płynności do 480 Hz. Obsługiwana będzie także rozdzielczość 8K, a także 10-bitowa głębia barw wraz z HDR.

