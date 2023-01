NVIDIA TITAN RTX Ada - nowe zdjęcia potwierdzają prace nad 4-slotową kartą graficzną z najwyższej półki

GeForce RTX 4090 wyróżnia się nie tylko olbrzymią wydajnością, ale także ogromnymi gabarytami. W końcu nie ulega wątpliwości, że układ dysponujący tak wielką mocą obliczeniową wymaga ponadprzeciętnego chłodzenia. Problem tylko w tym, że NVIDIA nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa i coraz więcej wskazuje na to, że w drodze jest jeszcze potężniejsza jednostka z jeszcze większym chłodzeniem. Do sieci trafiły właśnie kolejne zdjęcia potwierdzające, że coś musi być na rzeczy.

Szkoda tylko, że nie widzimy całej karty graficznej, aczkolwiek można przypuszczać, że całość prezentuje się tak, jak przedstawił nam Moore's Law is Dead w grudniu zeszłego roku.

Twitterowicz @Zed__Wang znany także jako MEGAsizeGPU udostępnił właśnie kolejne zdjęcia potwierdzające 4-slotowy projekt nadchodzącej karty graficznej NVIDII z najwyższej półki. Jak widać, śledź nowej jednostki ma posiadać specjalny otwór przez który ma uciekać gorące powietrze, a także cztery pionowe ułożone złącza wideo (1x HDMI i 3x DisplayPort). Całość ma bazować na rdzeniu AD102-450 z 18176 jednostkami CUDA i płytce PCB o oznaczeniu PG137-SKU0. Szkoda tylko, że nie widzimy całej karty graficznej, aczkolwiek można przypuszczać, że całość prezentuje się tak, jak przedstawił nam Moore's Law is Dead w grudniu zeszłego roku.

NVIDIA TITAN RTX / RTX 4090 Ti NVIDIA GeForce RTX 4090 NVIDIA GeForce RTX 4080 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Architektura Ada Ada Ada Ada Układ graficzny AD102-450 AD102-300 AD103-300 AD104-400 Litografia TSMC "4N" TSMC "4N" TSMC "4N" TSMC "4N" Liczba tranzystorów ? 76,3 mld 45,9 mld 35,8 mld Powierzchnia ? 608 mm² 378,6 mm² 294,5 mm² Bloki SM 142 128 76 60 Jednostki SP 18176 16384 9728 7680 Moc FP32 ? 82,6 TFLOPS 49 TFLOPS 40 TFLOPS Rdzenie RT ? 128 RT 3. generacji 76 RT 3. generacji 60 RT 3. generacji Rdzenie Tensor ? 512 Tensor 4. generacji 304 Tensor 4. generacji 240 Tensor 4. generacji Pamięć cache L2 ? 96 MB 64 MB 48 MB Taktowanie bazowe ? 2230 MHz 2210 MHz 2310 MHz Taktowanie GPU Boost ? 2520 MHz 2505 MHz 2610 MHz Przepustowość VRAM 24 Gbps 21 Gbps 22,4 Gbps 21 Gbps Pamięć VRAM 48 GB GDDR6X 24 GB GDDR6X 16 GB GDDR6X 12 GB GDDR6X Szyna pamięci 384-bit 384-bit 256-bit 192-bit Zgodność z PCIe PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x16 TDP (bazowe) ? 450 W 320 W 285 W TDP (Max) 800 W (?) 600 W 516 W 366 W Cena w złotówkach ? 9699 zł 7049 zł 4399 zł Premiera ? 12 października 2022 r. 16 listopada 2022 r. 5 stycznia 2023 r.

Nadal nie wiadomo, jak zostanie nazwana nowa flagowa karta NVIDII, choć wydaje się, że będzie TITAN RTX Ada lub GeForce RTX 4090 Ti (złote elementy chłodzenia wskazują raczej na to pierwsze oznaczenie). Mówi się, że na jej pokładzie znajdzie się także 48 GB pamięci GDDR6X 384-bit (24 Gb/s), a maksymalny współczynnik TDP ma wynosić nawet 800 W. Największą zagadką pozostaje tylko data premiery tej karty. Póki co nic nie wskazuje na to, by miała ona zadebiutować już niebawem, jednak doniesienia na jej temat docierają do nas od już kilku miesięcy. Musimy więc poczekać na kolejne przecieki.

Źródło: VideoCardz, MEGAsizeGPU, Moore's Law is Dead