NVIDIA TITAN RTX Ada - tak prezentuje się prototyp 4-slotowej karty graficznej z dwoma złączami zasilania 16-pin

NVIDIA GeForce RTX 4090 to układ potężny na wielu płaszczyznach. Jedną kwestią jest bardzo wysoka wydajność tej jednostki, natomiast inną sprawą są jej ogromne gabaryty. Dość powiedzieć, że w przypadku tej karty standardem są 3,5-slotowe konstrukcje z obowiązkowym wspornikiem. Jak się jednak okazuje, NVIDIA ma w zanadrzu mocniejszy wariant Ada Lovelace z jeszcze większym systemem chłodzenia, jednak nie wiemy, czy ujrzy on światło dzienne.

Nie wiemy, czy TITAN RTX w ogóle ujrzy światło dzienne. Póki co mamy jedynie potwierdzenie, że prototyp jest już opracowany i NVIDIA bierze pod uwagę premierę takiego modelu w przyszłości.

Moore's Law is Dead opublikował właśnie zdjęcia i rendery prototypowej karty NVIDIA TITAN RTX. Prawdopodobnie jest ona oparta na rdzeniu AD102-450 z 18176 jednostkami CUDA i 48 GB pamięci GDDR6X 384-bit (24 Gb/s), która ma zapewnić 14% przyrostu przepustowości VRAM względem RTX 4090. Widoczna jednostka wyróżnia się wielkim, 4-slotowym układem chłodzenia, a także dwoma złączami zasilania 16-pin. Warto zwrócić uwagę na ich nietypowe umiejscowienie. Obecność tych portów sugeruje nam, że TDP nowego TITAN-a może sięgać aż 900 W.

Niniejszy przeciek nie mówi nam, kiedy widoczna karta zadebiutuje na rynku. W zasadzie nie wiemy nawet, czy TITAN RTX w ogóle zostanie wydany. Póki co mamy jedynie potwierdzenie, że prototyp jest już opracowany i NVIDIA rozważa premierę takiego modelu w przyszłości. Do tej pory sporo słyszeliśmy na temat pojawienia się jeszcze mocniejszej karty Ada Lovelace o oznaczeniu GeForce RTX 4090 Ti. Mogłaby ona mieć podobną specyfikację co TITAN, jednak biorąc pod uwagę niniejsze rendery i zdjęcia nie możemy wykluczyć, że Zieloni ostatecznie zdecydują się na wydanie tylko jednej nowej flagowej jednostki z rdzeniem AD102.

Źródło: VideoCardz, Moore’s Law is Dead