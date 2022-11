NVIDIA GeForce RTX 4090 - jak karta graficzna radzi sobie z niższym power limitem i undervoltingiem? Zaskakująco dobrze

Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4090 to obecnie najwydajniejszy model, jaki możemy wybrać do gier. Pomimo naprawdę sporych rozmiarów systemów chłodzenia zarówno wersji Founders Edition jak i niereferencyjnych wariantów, topowy model Ada Lovelace odznacza się dużo lepszą efektywnością energetyczną w porównaniu do karty NVIDIA GeForce RTX 3090 (Ampere). Postanowiono jednak przeprowadzić test, w którym ograniczono power limit karty, a później wykonano jeszcze drugi test z undervoltingiem.

Po solidnym obniżeniu power limitu karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition, okazało się że wydajność spadła raptem o kilka procent, z kolei pobór mocy był już zauważalnie mniejszy. Jeszcze bardziej obniżony pobór mocy otrzymano po undervoltingu GPU.

Na portalu QuazarZone zaprezentowano bardzo ciekawy test karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition. Pokazano bowiem wpływ ograniczenia power limitu, a także wpływ procesu undervoltingu na wydajność oraz ogólny pobór mocy. Jak się okazało, obniżenie domyślnego power limitu do poziomu 60% (do tego celu wykorzystano program MSI Afterburner) doprowadziło do spadku średniej wydajności o około 6%, jednocześnie jednak pobór mocy spadł z 347 W (100% power limit) do 268 W (60% power limit). Tym samym efektywność energetyczna karty Ada Lovelace okazuje się być jeszcze lepsza, bo za symbolicznym spadkiem wydajności idzie dużo niższy pobór mocy.

Wspomniane oprogramowanie MSI Afterburner wykorzystano także do sprawdzenia jak karta NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition poradzi sobie po procesie undervoltingu, czyli najprościej mówiąc - po obniżeniu napięcia GPU. W tym celu tester założył cztery różne scenariusze, w którym napięcie ustalono na poziomach 1000 mV, 950 mV, 900 mV oraz 850 mV. Wyniki są jeszcze lepsze niż przy zwykłym obniżeniu power limitu. Przy obniżeniu napięcia do 850 mV, średnia wydajność spadła o 5,3-7,6%, jednak pobór mocy karty zmalał z 347 W do raptem 232 W, a to już wynik godny podziwu. Z jednej strony mamy zatem prostsze narzędzie w postaci zmniejszenia Power Limitu (bowiem w aplikacji wystarczy manewrować jednym suwakiem), z drugiej mamy opcję undervoltingu, która zaoferuje jeszcze niższy pobór mocy karty, ale w tym wypadku trzeba poświęcić nieco więcej czasu na testowanie różnych ustawień krzywej napięć.

Źródło: VideoCardz, QuasarZone