Test karty graficznej Zotac GeForce RTX 4090 AMP Extreme AIRO - Kosmiczna wydajność w kosmicznej cenie

Od momentu premiery karty graficznej GeForce RTX 4090 zdążyłem przetestować kilka topowych konstrukcji, jednak Founders Edition tak wysoko zawiesiło poprzeczkę, że partnerom handlowym trudno przebić poziom modelu NVIDII. Jednym z poważniejszych kandydatów do zaoferowania wyższej wydajności przy odczuwalnie lepszej kulturze działania jest natomiast Zotac GeForce RTX 4090 AMP Extreme AIRO, będący bohaterem dzisiejszej recenzji. Producent dużo pozmieniał względem poprzednich wariantów, którym często zarzucono głośne działanie systemu chłodzenia, chcąc dostarczyć absolutnie najlepsze wydanie GeForce RTX 4090. Czy Zotac faktycznie stworzył (bez)konkurencyjny produkt zdolny zachwycić entuzjastów?

Autor: Sebastian Oktaba

Rodzina kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 4000 bazuje na architekturze Ada Lovelace, która przeszła szereg usprawnień względem Ampere napędzającego serię GeForce RTX 3000. Przede wszystkim dołożono znacznie więcej pamięci Cache L2, przebudowano bloki GPC, wprowadzono jednostki Tensor 4. generacji oraz jednostki RT 3. generacji. Celem nadrzędnym producenta było zmaksymalizowanie wydajności śledzenia promieni i usprawnienie techniki DLSS. Właśnie tutaj dokonano najpoważniejszych modyfikacji, bowiem DLSS 3 będzie nie tylko upscalować obraz, ale również zwielokrotniać ilość klatek animacji niwelując jednocześnie bottleneck za strony procesora. DLSS 3 działa jednak wyłącznie na układach Ada Lovelace, ponieważ wymaga nowych jednostek obliczeniowych zintegrowanych w Tensorach 4. generacji. Zastosowano również 5 nm litografię TSMC pozwalającą upchnąć 2,5x więcej tranzystorów na zbliżonej powierzchni, a dodatkowo uzyskać wysokie taktowania. Względem poprzednika można oczekiwać około 60-70% wzrostu wydajności w rasteryzacji, nawet 100% w śledzeniu promieni oraz 100-400% w DLSS.

Zotac GeForce RTX 4090 AMP Extreme AIRO to mierzące ponad 35 cm długości monstrum, mające zapewnić najmocniejszemu układowi graficznemu na rynku doskonałe warunki do działania.

Zotac GeForce RTX 4090 AMP Extreme AIRO to najmocniejszy model w ofercie producenta, którego względem pozostałych GeForce RTX 4090 należących do rodziny Trinity, wyposażono w potężniejszy system chłodzenia i dodatkowo jeszcze bardziej podkręcono. Obydwie konstrukcje są jednak zbliżone pod względem czysto wizualnym. Zotac GeForce RTX 4090 AMP Extreme AIRO otrzymał tylko bogatsze podświetlenie, widoczne zwłaszcza na grzbiecie i osłonie wentylatorów. Przynajmniej do momentu zaprezentowania modelu ArcticStorm, wzorem GeForce RTX 3090 dysponującego pełnowymiarowym blokiem wodnym, będzie to flagowa karta graficzna chińskiego koncernu. Summa summarum - Zotac GeForce RTX 4090 AMP Extreme AIRO to prawdziwe monstrum mierzące 355 milimetrów długości, dlatego przed zakupem lepiej sprawdźcie nie tylko swoje możliwości kredytowe, ale również pojemność posiadanej obudowy. Szczegółowy opis urządzenia znajdziecie na następnej stronie niniejszej recenzji.

RTX 4090 RTX 3090 Ti RTX 3090 RX 6950 XT Architektura Ada Lovelance Ampere Ampere RDNA 2.0 Układ graficzny AD102 GA102 GA102 NAVI 21 Litografia 4 nm 8 nm 8 nm 7 nm Rozmiar rdzenia 608 mm² 628 mm² 628 mm² 520 mm² Tranzystory 76 mld 28 mld 28 mld 27 mld Jednostki SP 16384 10752 10496 5120 Jednostki TMU 512 336 328 320 Jednostki ROP 192 112 112 128 Jednostki RT 128 82 82 80 Jednostki Tensor 512 336 328 - Taktowanie bazowe 2235 MHz 1560 MHz 1395 MHz 1925 MHz Taktowanie boost 2520 MHz 1860 MHz 1650 MHz 2324 MHz Taktowanie pamięci 21200 MHz 21000 MHz 19500 MHz 18000 MHz Ilość pamięci 24 GB 24 GB 24 GB 16 GB Typ pamięci GDDR6X GDDR6X GDDR6X GDDR6 Szyna pamięci 384-bit 384-bit 384-bit 256-bit Przepustowość 1020 GB/s 1000 GB/s 937 GB/s 576 GB/s Interfejs PCI-E 4.0 x16 PCI-E 4.0 x16 PCI-E 4.0 x16 PCI-E 4.0 x16 Współczynnik TGP 450 W 450 W 350 W 335 W Cena startowa 1499 USD 1999 USD 1499 USD 1099 USD

Taktowanie rdzenia w wykonaniu Zotac GeForce RTX 4090 AMP Extreme AIRO zostało fabrycznie podniesione, jednak na papierze wygląda to zaskakująco skromnie, bowiem mówimy o deklarowanej wartości 2580 zamiast 2520 MHz. Dopiero rzeczywisty GPU Boost okazuje się niemalże 100 MHz wyższy względem Founders Edition, aczkolwiek dodatkowe megaherce wpadają jeszcze w niższych rozdzielczościach. Warto natomiast wspomnieć, że Zotac GeForce RTX 4090 AMP Extreme AIRO pracuje z limitem mocy wynoszącym 450W, którego nie możemy podnieść do poziomu 600 W. Niewielka to jednak strata, ponieważ konsumpcja prądu rośnie wówczas niewspółbrzmienie do wydajności. Urządzenie posiada przełącznik wyboru BIOS - Standard i Quiet - aktywowane przyciskiem na grzbiecie, a jako testowy wybrałem drugi profil. Dużym atutem kart graficznych Zotac jest również możliwość uzyskania pięcioletniej gwarancji, którą możemy aktywować po zarejestrowaniu zakupu na stronie producenta.