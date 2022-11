Test Lenovo ThinkStation P358 - Biznesowy komputer do pracy z AMD Ryzen 9 PRO 5945 oraz NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

Lenovo posiada bardzo prężnie rozwijający się dział gotowych zestawów komputerowych, które podzielono na kilka kategorii, w tym m.in. prostych zestawów do biurowych zastosowań a także wydajnych stacji roboczych, których specyfikacja jest mocno uzależniona od tego, w jaki sposób będziemy wykorzystywać daną konfigurację. Dawno temu mieliśmy już okazję testować tego typu rozwiązanie - Lenovo ThinkStation P620 z procesorem AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX oraz kartą NVIDIA Quadro RTX 5000. Dzisiaj z kolei przychodzimy z mniejszym modelem ThinkStation P358, który ponownie bierze do siebie komponenty od firm AMD (procesor) oraz NVIDIA (układ graficzny). Sprawdzamy konfigurację bazującą na AMD Ryzen 9 PRO 5945 oraz NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti.

Autor: Damian Marusiak

Lenovo ThinkStation P358 z obudową typu Tower to dość klasycznie prezentujący się gotowy zestaw komputerowy. Należy on do serii komputerów będących stacjami roboczymi. Mimo że zestaw ten możemy wykorzystać np. do gier, to jednak jego głównym zastosowaniem będzie praca w wymagającym oprogramowaniu, w którym możemy w pełni wykorzystać możliwości GPU. Sam sprzęt należy do programu NVIDIA Studio i z tego powodu Lenovo ThinkStation P358 został u nas przetestowany w procedurze testowej ukierunkowanej pod kątem typowo profesjonalnych zastosowań. Gotowy zestaw komputerowy oferowany jest z gwarancją typu Lenovo Premier Support, będącą w istocie gwarancja Next Buissnes Day. Dla osób prywatnych okres gwarancyjny wynosi 24 miesiące, a dla firm - 12 miesięcy. W obu przypadkach istnieje również możliwość przedłużenia okresu wsparcia przez producenta.

Lenovo ThinkStation P358 to gotowy zestaw komputerowy klasy Tower, który wyposażono w 12-rdzeniowy procesor AMD Ryzen 9 PRO 5945 oraz kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti. Nie brakuje również obecności rozszerzonej gwarancji typu Lenovo Premier Support.

NVIDIA Studio to projekt, który wystartował wraz z targami Computex 2019 w Tajpej. Platforma NVIDIA Studio łączy w sobie karty graficzne RTX, oprogramowanie NVIDIA Studio zawierające wyspecjalizowane pakiety SDK oraz dedykowane sterowniki Studio. W ramach platformy przeprowadzone są rygorystyczne testy sprzętu i oprogramowania, z uwzględnieniem najważniejszych aplikacji do pracy twórczej. Cały projekt jest współtworzony z producentami notebooków oraz gotowych zestawów komputerowych, którzy przygotowują urządzenia spełniające wymagania platformy NVIDIA Studio. Laptopy oraz desktopy bazują na układach graficznych GeForce RTX bądź Quadro RTX i są zgodne z dedykowanymi sterownikami NVIDIA Studio. Warto również wspomnieć o tym, że sterowniki Studio nie są ograniczone wyłącznie dla kart Quadro RTX / RTX. Można bez problemu instalować je także na konsumenckich kartach GeForce RTX (wszystkich generacji), układach GTX serii 16 (Turing) oraz GTX 10x0 (Pascal). W ten sposób karty również mogą otrzymać dodatkowe usprawnienia.

Komputer stacjonarny Lenovo ThinkStation P358 Tower został również wyposażony w procesor AMD Ryzen 9 PRO 5945. Jest to 12-rdzeniowy i 24-wątkowy układ Zen 3 (Vermeer) o obniżonym limicie energetycznym (TDP wynosi 65 W) oraz z dodatkowymi zabezpieczeniami, których próżno szukać w konsumenckich procesorach Ryzen serii 5000. Bazowe taktowanie AMD Ryzen 9 PRO 5945 wynosi 3,0 GHz z możliwością zwiększenia w trybie Turbo do maksymalnie 4,7 GHz. Procesor obsługuje magistralę PCIe 4.0, a także oferuje 2-kanałowy kontroler pamięci DDR4 z efektywną częstotliwością zegara na poziomie 3200 MHz. AMD Ryzen 9 PRO 5945 posiada na pokładzie również 64 MB pamięci cache L3, a wytworzony został w litografii TSMC N7.