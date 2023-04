AMD Radeon RX 7600 - wczesna wersja karty graficznej podobno oferuje wydajność Radeona RX 6750 XT przy niższym poborze mocy

Wszystko wskazuje na to, że AMD rzeczywiście pominie debiut kolejnych desktopowych układów RDNA 3 z wyższej półki. Coraz więcej doniesień wskazuje na rychłą premierę średniobudżetowego układu Radeon RX 7600, który może okazać się w miarę energooszczędną i budżetową opcją do gier. Moore's Law is Dead w swoim najnowszym filmie podzielił się kilkoma nowymi informacjami na temat nowej jednostki RDNA 3. Jest na co czekać?

Wygląda na to, że Radeon RX 7600 (XT) zaoferuje wydajność na poziomie Radeona RX 6750 XT / RX 6700 XT lub GeForce'a RTX 3060 Ti / RTX 3070. Karta ma także cechować się względnie niskim poborem mocy.

Popularny youtuber twierdzi, że rozmawiał z osobą, która ma dostęp do wczesnej próbki karty graficznej z układem Navi 33 (5 nm). Zakładamy więc, że mowa Radeonie RX 7600 lub RX 7600 XT. Model ten ponoć testowany był już ze sterownikami programistycznymi, które w pewnym stopniu mogą ograniczać moc obliczeniową nowego GPU, jednak nawet taki firmware gwarantuje 11% przyrost wydajności w stosunku do Radeona RX 6650 XT. Można więc założyć, że całość ostatecznie zaoferuje wydajność na poziomie Radeona RX 6750 XT / RX 6700 XT lub GeForce'a RTX 3060 Ti / RTX 3070. Co jednak ważne, pobór mocy nowej karty w grach wynosi ok. 175 W. To stosunkowo niewiele - wspomniany model RX 6650 XT pobiera ok. 185 - 190 W.

W filmie (poniżej) pojawia się również informacja, jakoby rdzeń karty miał osiągać taktowanie Boost powyżej 2,6 GHz. Co więcej, jest też wzmianka o 8 GB pamięci VRAM na pokładzie. Niestety, taka pojemność z pewnością okaże się niewystarczająca do zabawy w wysokich rozdzielczościach. Spodziewamy się więc, że Radeon RX 7600 (XT) będzie wydajną kartą przeznaczoną dla osób grających w Full HD, którzy liczą na rozsądny pobór mocy. Do zasilenia układu powinna wystarczyć pojedyncza wtyczka 8-pin. Pamiętajcie tylko, by do powyższych przecieków podejść z odpowiednim dystansem - wspomniany youtuber ma już na swoim koncie zarówno sprawdzone, jak i nietrafione predykcje. Musimy więc czekać cierpliwie na bardziej konkretne doniesienia, które potwierdzą specyfikację nowego Radeona.

Źródło: TechPowerUP, Moore's Law is Dead