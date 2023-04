AMD Radeon RX 7700 i RX 7600 - nowe karty graficzne RDNA 3 mają zostać zaprezentowane na targach Computex 2023

Mimo tego, że niebawem minie już pół roku od premiery kart graficznych AMD Radeon RX 7900 XTX / XT, to jednak po dziś dzień w sieci nie pojawiło się zbyt wiele plotek na temat kolejnych jednostek z nowej serii. Oszczędni konsumenci muszą więc ciągle wybierać jedynie wśród jednostek RDNA 2 lub rozwiązań NVIDII. Możliwe jednak, że wkrótce coś ruszy w temacie. Igor Wallossek donosi, że średniobudżetowe karty RDNA 3 są już w drodze.

Wyłączni partnerzy AMD podobno pokażą gotowe karty graficzne Radeon RX 7600 podczas zbliżających się targów Computex 2023. Niewykluczone, że zadebiutuje wtedy także Radeon RX 7700 (XT).

Jak możemy przeczytać w serwisie Igor'sLAB, wyłączni partnerzy AMD (tacy jak np. XFX, Sapphire, PowerColor czy ASRock) podobno pokażą gotowe karty graficzne Radeon RX 7600 podczas zbliżających się targów Computex 2023 (start już 30 maja). Firmy produkujące zarówno modele Radeon jak i GeForce mają się wstrzymać i zaprezentować swoje modele RDNA 3 nieco później. Igor Wallossek wspomina także o Radeonie RX 7700 (XT). Możliwe, że układ ten także doczeka się wtedy premiery, jednak w tej chwili producent ma spory problem z wyceną tego modelu. Tak czy siak, AMD powinno oficjalnie zapowiedzieć obie karty podczas swojej konferencji w trakcie trwania targów.

Prawdopodobnie to właśnie kwestia dzisiejszego poziomu cen wydajnych kart graficznych powstrzymuje AMD od zaprezentowania jednostek Radeon RX 7800 (XT). Czerwoni chcieliby, by jednostka ta była bardziej atrakcyjna od GeForce'a RTX 4070, jednak wtedy musiałaby kosztować tyle samo (599 dolarów) lub mniej. Niewykluczone więc, że AMD po prostu pominie ten model i skupi się na kolejnych, niżej pozycjonowanych układach. Jest to jednak tylko spekulacja. Na ten moment specyfikacja Radeonów RX 7700 (XT) i RX 7600 (XT) jest nieznana. Liczymy, że z biegiem czasu w sieci pojawią się przecieki dotyczące konfiguracji rdzeni oraz pamięci tych kart.

Źródło: WCCFTech, Igor'sLAB