AMD Radeon RX 7600M XT w pierwszym teście wydajności wypada podobnie jak NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU

W styczniu firma AMD zaprezentowała cztery układy graficzne RDNA 3, przygotowane z myślą o laptopach. Mowa o: Radeon RX 7600M XT, Radeon RX 7600M, Radeon RX 7700S oraz Radeon RX 7600S. Wszystkie układy graficzne RDNA 3 wykorzystują najmniejszy rdzeń NAVI 33 i odznaczają się stosunkowo niewielkim poborem mocy pod obciążeniem. Faktem jednak jest to, że minęły już 3 miesiące od prezentacji i dotychczas mało który producent zdecydował się na wypuszczenie notebooków z Radeonami RX 7000M/S. W sieci pojawił się pierwszy test wydajności najmocniejszego wariantu w postaci Radeona RX 7600M XT.

W sieci pojawiły się pierwsze testy wydajności mobilnego układu graficznego AMD Radeon RX 7600M XT. W 3DMark Time Spy układ RDNA 3 radzi sobie porównywalnie jak GeForce RTX 4060 Laptop GPU o mocy do 140 W, natomiast w 3DMark Fire Strike wypada lepiej zarówno od GeForce RTX 4060 Laptop jak również od GeForce RTX 4070 Laptop GPU.

Na chińskim forum Bilibili pojawiły się pierwsze testy wydajności mobilnego układu graficznego AMD Radeon RX 7600M XT. Testy przygotowane były na bazie notebooka jednego z chińskich marek - Metamech. Pomiary przeprowadzono w oprogramowaniu 3DMark Time Spy (DX12, 1440p) oraz 3DMark Fire Strike (DX11, 1080p). W pierwszym teście, Radeon RX 7600M XT uzyskał 10451 punktów (GPU Score), co plasuje go praktycznie na tym samym poziomie co GeForce RTX 4060 Laptop GPU o mocy do 140 W maksymalnie (10493 punktów). Z kolei GeForce RTX 4070 Laptop GPU w naszej bazie wyników ma rezultat 12047 punktów. W pierwszym teście nowy Radeon RX 7600M XT jest zatem rywalizować z GeForce RTX 4060 Laptop GPU (AD107) i jednocześnie traci niespełna 15% do GeForce RTX 4070 Laptop (AD106).

AMD Radeon RX 7600M XT NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop Architektura RDNA 3 Ada Lovelace Ada Lovelace Układ graficzny NAVI 33 AD107 AD106 Litografia TSMC N6 TSMC 4N TSMC 4N Jednostki SP 2048 3072 4608 Jednostki TMU 128 96 144 Jednostki ROP 64 48 48 Jednostki RT 32 24 36 Jednostki Tensor - 96 144 Taktowanie Boost 2300 MHz (Game) Do 2370 MHz Do 2175 MHz Taktowanie pamięci 18 Gbps Do 16 Gbps Do 16 Gbps Ilość pamięci 8 GB GDDR6 8 GB GDDR6 8 GB GDDR6 Szyna pamięci 128-bit 128-bit 128-bit Przepustowość 288 GB/s Do 256 GB/s Do 256 GB/s Infinity Cache 32 MB (2.gen) - - Obsługa DLSS 3 - Tak Tak Współczynnik TGP 120 W Do 140 W Do 140 W

W teście 3DMark Fire Strike sytuacja wygląda nieco inaczej, bowiem Radeon RX 7600M XT oferuje tutaj wyższą wydajność od GeForce RTX 4060 Laptop GPU (30398 pkt w RX 7600M XT kontra 26466 pkt w RTX 4060 Laptop GPU o mocy do 140 W). Układ RDNA 3 wypada również odrobinę lepiej od GeForce RTX 4070 Laptop GPU (30398 pkt w RX 7600M XT kontra 29271 pkt w RTX 4070 Laptop GPU o mocy do 140 W). Oczywiście mowa w tym przypadku o testach syntetycznych, ale daje to nadzieję, że w rozdzielczości 1080p, Radeon RX 7600M XT może być w stanie rywalizować zarówno z GeForce RTX 4060 Laptop jak również GeForce RTX 4070 Laptop, przynajmniej w czystej rasteryzacji.

Źródło: VideoCardz, Bilibili