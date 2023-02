NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU z pierwszym testem. Wydajność niemal na poziomie GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU

Chociaż oficjalna premiera słabszych układów mobilnych z serii GeForce RTX 4000 nastąpi w przyszłym tygodniu, to jeden z chińskich recenzentów postanowił zawczasu pochwalić się faktyczną wydajnością NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU. Przeprowadził on testy w benchmarku 3DMark TimeSpy oraz popularnych tytułach jak Cyberpunk 2077 czy Red Dead Redemption 2. Wygląda na to, że karta graficzna ze średniej półki zaoferuje osiągi porównywalne z mobilną wersją układu GeForce RTX 3070 Ti przy podobnym poborze mocy.

NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU oferuje wydajność o około 20% większą niż poprzednik. Z pierwszych testów wynika, że będzie to idealna karta dla mobilnych komputerów do gry w rozdzielczości Full HD.

Architektura Ada Lovelace z przytupem zadebiutowała jesienią ubiegłego roku z układami przeznaczonymi dla komputerów stacjonarnych. W bieżącym roku zawitała również do laptopów pod postacią flagowego NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU, który zaoferował duży skok wydajności i wzrost efektywności energetycznej względem poprzedniej generacji. Na tym jednak premiery się nie kończą. W przyszłym tygodniu do sklepów trafią bowiem laptopy wyposażone w mobilne układy NVIDIA GeForce RTX 4050, RTX 4060 i RTX 4070. Wydajność drugiego z nich raczej nie będzie niespodzianką, gdyż chiński kanał 中正评测 na platformie YouTube opublikował recenzję przenośnego komputera lokalnej marki ThundeRobot. Testowany model Zero wyposażony został w procesor i9-13900HX, 16 GB RAM i kartę NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU. Jak więc prezentują się wyniki?

Na początku wykonano test w programie 3DMark TimeSpy, w którym to GeForce RTX 4060 Laptop GPU zdobył 10359 punktów przy rozdzielczości 2560x1440. Oznacza to, że karta jest szybsza o około 19% od poprzednika, jakim jest mobilny GeForce RTX 3060, lecz o 12% wolniejsza od wydajniejszego układu GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU. Benchmarki jednak nie zawsze dają rezultaty odpowiadające rzeczywistym osiągom w grach wideo. W Assassin's Creed Valhalla dla maksymalnego poziomu detali przy rozdzielczości 1920x1080 układ GeForce RTX 4060 Laptop GPU generował 96 kl./s, podczas GeForce RTX 3060 i RTX 3070 Ti osiągnęły odpowiednio 60 i 88 kl./s. Wynik imponujący, aczkolwiek warto mieć na uwadze różnice w wydajności procesorów, które były sparowane z testowanymi GPU.

Wpływ procesora można natomiast wykluczyć przy testach w Cyberpunk 2077 i Red Dead Redemption 2. Oba tytuły zostały uruchomione w rozdzielczości 2560x1440 i prawdopodobnie wysokim poziomie detali. Warto odnotować, że w przypadku dzieła CD Projekt RED pomiary wykonano przy włączonym DLSS. W pierwszym z tytułów GeForce RTX 4060 Laptop GPU generował około 70 kl./s, co stanowi wynik niemal identyczny w stosunku do układu GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU i wyższy o 20% niż ten uzyskany przez GeForce RTX 3060 Laptop GPU. W hicie od Rockstara wyniki były bardziej zbalansowane, ponieważ mobilny GeForce RTX 4060 zapewniał średnio 60 kl./s, podczas gdy porównywane układy osiągały odpowiednio 54 i 66 kl./s. Podsumowując, pod względem wydajności jest nieźle, chociaż bez wątpienia wymagane są szerzej zakrojone testy. Oficjalna premiera układów graficznych NVIDA GeForce RTX 4050, RTX 4060 i RTX 4070 Laptop GPU nastąpi 22 lutego bieżącego roku.

Źródło: VideoCardz