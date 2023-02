Test NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU w Razer Blade 16 - Mocna premiera architektury Ada Lovelace w notebookach

Odkąd jestem częścią załogi PurePC.pl, miałem możliwość oceny kilku ostatnich architektur NVIDII dla kolejnych generacji mobilnych układów graficznych. W momencie premiery Pascala, NVIDIA wprowadziła całą generację GPU, których specyfikacja była bliźniacza z desktopowymi odpowiednikami. Późniejsza premiera Turinga zachowała te proporcje, wprowadzając dodatkowo rdzenie RT 1. generacji oraz Tensory 2. generacji. Ampere (GeForce RTX 3000 Laptop GPU) nie była jakąś oszałamiającą architekturą - różnice w wydajności w wielu wypadkach były raczej mizerne względem wcześniejszej generacji, a dodatkowo wprowadzono totalny chaos z różnymi limitami energetycznymi. W styczniu tego roku NVIDIA zaprezentowała kolejną architekturę dla wydajnych laptopów - Ada Lovelace. Choć producent nadal stosuje fikołki przy nazwach czy limitach TGP, trzeba przyznać jedno - nowa architektura w połączeniu z procesem TSMC 4N dała w laptopach imponujący wzrost wydajności oraz efektywności energetycznej.

Autor: Damian Marusiak

NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU to flagowy układ graficzny obecnej generacji dla przenośnych komputerów. Nie ma on jednak nic wspólnego z desktopową kartą GeForce RTX 4090. Zamiast tego zdecydowano się na zachowanie specyfikacji tożsamej z desktopowym GeForce RTX 4080. Otrzymujemy zatem niemal pełny rdzeń AD103 z 9728 rdzeniami CUDA FP32, 76 rdzeniami RT 3. generacji oraz 304 rdzeniami Tensor 4. generacji. Sama architektura Ada Lovelace jest taka sama dla desktopów jak i laptopów. Otrzymujemy zatem m.in. wydajniejsze rdzenie CUDA, przebudowane rdzenie RT do akceleracji obliczeń związanych ze śledzeniem promieni, a także nowe rdzenie Tensor z obsługą techniki Frame Generator oraz korzystających z układu Optical Flow Accelerator. Całość doprawiono 16 GB pamięci GDDR6 na 256-bitowej magistrali. Do testów otrzymaliśmy high-endowego notebooka Razer Blade 16, w którym moc układu NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU wynosi maksymalnie 175 W. Całość opracowano w kompletnie nowej i dużo bardziej zaawansowanej litografii TSMC 4N, co pozwoliło na wpakowanie ponad 45 miliardów tranzystorów na stosunkowo niewielkiej powierzchni rdzenia graficznego AD103. Umożliwiło to na blisko 3-krotne zwiększenie gęstości upakowania tranzystorów względem rdzenia GA103 w architekturze Ampere i procesie Samsung 8 nm.

Dzisiaj spada embargo na testy nowej generacji laptopów z układami NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU oraz GeForce RTX 4080 Laptop GPU. Na początek sprawdzamy notebooka Razer Blade 16, wyposażonego w najmocniejszy układ GeForce RTX 4090 o mocy 175 W.

W przypadku architektury Ada Lovelace nie można zapomnieć również o wsparciu dla techniki DLSS 3, którego najistotniejszą nowością jest funkcja Frame Generation, gdzie pomiędzy dwiema wyrenderowanymi już klatkami umieszczana jest trzecia, stworzona z pomocą AI i rdzeni Tensor, a do przygotowania której wykorzystano m.in. wektory ruchu z dwóch sąsiadujących po sobie klatek oraz silnika Optical Flow Accelerator. Dzięki DLSS 3 wydajność może zostać znacząco zwiększona, bez istotnego wpływu na jakość obrazu. W laptopach, gdzie ekrany mają znacznie mniejszą przekątną a tym samym gęstsze upakowanie pikseli, ewentualne różnice w obrazie będą jeszcze mniej dostrzegalne w porównaniu do dużo większych monitorów. Lista obsługiwanych gier regularnie się powiększa, a testy które przeprowadzałem w ostatnich dniach potwierdzają, że dla rynku notebooków będzie to prawdziwy "gamechanger", na który konkurencja nie ma obecnie jakiejkolwiek odpowiedzi.

NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU Architektura Ada Lovelace Ada Lovelace Ampere Układ graficzny AD103 AD104 GA103 Litografia TSMC 4N TSMC 4N Samsung 8 nm Powierzchnia 378,6 mm² 294,5 mm² 496 mm² Tranzystory 45,9 mld 35,8 mld ~22 mld Jednostki SP 9728 7424 7424 Jednostki TMU 304 232 232 Jednostki ROP 112 80 96 Jednostki RT 76 (3. gen) 58 (3. gen) 58 (2. gen) Jednostki Tensor 304 (4. gen) 232 (4. gen) 232 (3. gen) Taktowanie Boost Do 2040 MHz Do 2280 MHz Do 1590 MHz Pamięć 16 GB GDDR6 (do 18 Gbps) 12 GB GDDR6 (do 18 Gbps) 16 GB GDDR6 (do 16 Gbps) Szyna pamięci 256-bit 192-bit 256-bit Obsługa DLSS 3 Tak Tak Nie Współczynnik TGP Od 80 do 150 W

Testowany Razer Blade 16 to prawdziwie topowa konstrukcja, która oferuje wszystko co najlepsze w tej generacji. Oprócz najmocniejszego układu graficznego NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU, na pokładzie znajdziemy również 24-rdzeniowy i 32-wątkowy procesor Intel Core i9-13950HX z rodziny Raptor Lake-HX, 32 GB pamięci RAM DDR5 5600 MHz oraz 2 TB nośnik SSD PCIe 4.0 x4 NVMe. Ekran to z kolei prawdziwa petarda - 16-calowy wyświetlacz IPS z podświetleniem Mini LED i dwiema natywnymi rozdzielczościami do wyboru. Do dyspozycji oddano bowiem rozdzielczość 3840 x 2400 pikseli z odświeżaniem 120 Hz lub 1920 x 1200 pikseli z odświeżaniem 240 Hz. Przełączanie się pomiędzy nimi odbywa się za pośrednictwem zainstalowanej aplikacji Razera, jednak każdorazowo wymaga również ponownego uruchomienia systemu Windows. Całość pracuje oczywiście na nowej wersji Okienek.