AMD Radeon RX 7000M oraz Radeon RX 7000S - prezentacja układów graficznych RDNA 3 w wersjach dla laptopów

Firma AMD podczas swojej konferencji prasowej w ramach targów CES 2023 bardzo mocno skupiła się na procesorach - potwierdzono specyfikację desktopowych procesorów Ryzen 9 7950X3D, Ryzen 9 7900X3D oraz Ryzen 7 7800X3D, jak również ujawniono nową generację mobilnych procesorów Ryzen 7040 (APU Phoenix) oraz Ryzen 7045 (CPU Dragon Range). Część prezentacji wykorzystano do ujawnienia nowych układów graficznych RDNA 3 w wersjach przeznaczonych dla laptopów. Zamiast jednak oferować modele z segmentu high-end, postawiono na skromniejsze wersje, bazujące na rdzeniu NAVI 33.

Podczas konferencji w ramach CES 2023, AMD ujawniło nowe układy graficzne Radeon RX 7000M oraz Radeon RX 7000S dla laptopów. Producent szykuje podstawowe modele oparte na rdzeniu NAVI 33 w litografii TSMC N6.

Przynajmniej na razie AMD wprowadza niższe serie układów graficznych RDNA 3 dla laptopów w postaci czterech modeli: AMD Radeon RX 7600M XT, Radeon RX 7600M, Radeon RX 7700S oraz Radeon RX 7600S. Wszystkie bazują na rdzeniu NAVI 33, który w Radeonie RX 7600M XT oraz Radeonie RX 7700S oferuje 32 bloki CU oraz 2048 procesorów strumieniowych. W przypadku Radeona RX 7600M oraz Radeona RX 7600S mowa o przyciętej wersji z 28 CU oraz 1792 procesorami FP32. Wszystkie układy oferują również 8 GB pamięci GDDR6 na 128-bitowej magistrali (w zależności od wersji wykorzystano kostki GDDR6 16 Gbps lub 18 Gbps, co przekłada się na przepustowość od 256 GB/s do 288 GB/s).

AMD Radeon RX 7600M XT AMD Radeon RX 7600M AMD Radeon RX 7700S AMD Radeon RX 7600S Architektura RDNA 3 RDNA 3 RDNA 3 RDNA 3 Litografia TSMC N6 TSMC N6 TSMC N6 TSMC 6 Układ graficzny NAVI 33 NAVI 33 NAVI 33 NAVI 33 Powierzchnia 204 mm² 204 mm² 204 mm² 204 mm² Liczba tranzystorów 13,3 mld 13,3 mld 13,3 mld 13,3 mld Bloki CU 32 CU 28 CU 32 CU 28 CU Procesory FP32 2048 1792 2048 1792 Rdzenie RT 32 27 32 28 Taktowanie rdzenia w trybie Game 2300 MHz 2070 MHz 2200 MHz 1875 MHz Pamięć VRAM 8 GB GDDR6

18 Gbps 8 GB GDDR6

16 Gbps 8 GB GDDR6

18 Gbps 8 GB GDDR6

16 Gbps Magistrala 128-bit 128-bit 128-bit 128-bit Przepustowość 288 GB/s 256 GB/s 288 GB/s 256 GB/s Infinity Cache 32 MB 2. generacji 32 MB 2. generacji 32 MB 2. generacji 32 MB 2. generacji Kodeki AV1, HEVC, H.264 AV1, HEVC, H.264 AV1, HEVC, H.264 AV1, HEVC, H.264 TDP Do 120 W Do 90 W Do 100 W Do 75 W

Układ NAVI 33 to konstrukcja monolityczna, wyprodukowano w procesie technologicznym TSMC N6. Powierzchnia chipu to 204 mm² przy zachowaniu 13,3 mld tranzystorów. Na pokładzie nie brakuje od 28 do 32 rdzeni RT 2. generacji oraz 32 MB pamięci Infinity Cache 2. generacji. Poszczególne układy zostały porównane do różnych modeli GPU, zarówno do Radeonów jak i układów NVIDIA GeForce RTX 3060. Co ciekawe, mobilnego Radeona RX 7600M XT zestawiono z desktopowymi kartami graficznymi GeForce RTX 3060 8 GB oraz GeForce RTX 3060 12 GB. Nowe układy RDNA 3 zostaną wykorzystane m.in. w laptopach Dell Alienware m16/m18 oraz ASUS TUF Gaming A16 Advantage, wraz z kolejnymi modelami prezentowanymi w dalszych miesiącach.

Źródło: AMD, TechPowerUp