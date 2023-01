AMD Ryzen 9 7950X3D, Ryzen 9 7900X3D, Ryzen 7 7800X3D - oficjalna prezentacja procesorów Zen 4 z technologią pakowania 3D V-Cache

Tegoroczna konferencja AMD w ramach targów CES 2023 obfitowała w sporą liczbę różnorodnych zapowiedzi. W poprzednim materiale opisaliśmy już szczegółowo mobilne procesory AMD Ryzen 7040 oraz Ryzen 7045 z rodziny APU Phoenix oraz CPU Dragon Range. Tak jak przypuszczaliśmy, na targach nie zabrakło oficjalnej zapowiedzi desktopowych procesorów Ryzen 7000X3D. W przeciwieństwie do poprzedniej generacji, tym razem wprowadzono aż trzy układy z 3D V-Cache: Ryzen 9 7950X3D, Ryzen 9 7900X3D oraz Ryzen 7 7800X3D. Nie zabrakło kilku bardzo ciekawych informacji o specyfikacji układów Zen 4.

Firma AMD oficjalnie zapowiedziała procesory Ryzen 9 7950X3D, Ryzen 9 7900X3D oraz Ryzen 7 7800X3D. Układy Zen 4 z 3D V-Cache będą dostępne począwszy od lutego 2023 i zaoferują do 144 MB cache L3.

AMD oficjalnie zaprezentowało procesory AMD Ryzen 9 7950X3D, Ryzen 9 7900X3D oraz Ryzen 7 7800X3D. Wszystkie procesory zadebiutują w sprzedaży w lutym, jednak na razie nie podzielono się szczegółami na temat cen. Układy Zen 4 z 3D V-Cache w przypadku Ryzen 9 7950X3D oraz Ryzen 9 7900X3D charakteryzują się takim samym taktowaniem Turbo, sięgającym odpowiednio 5,7 GHz oraz 5,6 GHz. Niższy jest natomiast zegar bazowy, wynoszący 4,2 GHz dla Ryzen 9 7950X3D (spadek o 300 MHz) oraz 4,4 GHz dla Ryzen 9 7900X3D (spadek o 300 MHz). Zmiany te wpłynęły jednak na znaczące obniżenie współczynnika TDP, który wynosi 120 W zamiast 170 W. Wszystkie trzy układy Zen 4 z 3D V-Cache otrzymają dodatkowo 64 MB pamięci L3, ale dodatkowa pamięć została naniesiona tylko na jeden chiplet, bez względu na to z jakim procesorem mamy do czynienia. Tym samym AMD Ryzen 9 7950X3D oraz Ryzen 9 7900X3D oferują po 128 MB cache L3 (łącznie to odpowiednio 144 MB oraz 140 MB), natomiast Ryzen 7 7800X3D posiada 96 MB cache L3 (z L2 to już 104 MB łącznie).

Ryzen 9 7950X3D Ryzen 9 7950X Ryzen 9 7900X3D Ryzen 9 7900X Ryzen 7 7800X3D Ryzen 7 7700X Architektura Zen 4 Zen 4 Zen 4 Zen 4 Zen 4 Zen 4 Proces TSMC N5+N6 TSMC N5+N6 TSMC N5+N6 TSMC N5+N6 TSMC N5+N6 TSMC N5+N6 Rdzenie/wątki 16C/32T 16C/32T 12C/24T 12C/24T 8C/16T 8C/16T Zegar bazowy 4,2 GHz 4,5 GHz 4,4 GHz 4,7 GHz 4.X GHz 4,5 GHz Zegar Turbo 5,7 GHz 5,7 GHz 5,6 GHz 5,6 GHz 5,0 GHz 5,4 GHz Cache L2 16 MB 16 MB 12 MB 12 MB 8 MB 8 MB Cache L3 128 MB 64 MB 128 MB 64 MB 96 MB 32 MB Cache L2 + L3 144 MB 80 MB 140 MB 76 MB 104 MB 40 MB Kontroler pamięci DDR5 5200 MHz TDP 120 W 170 W 120 W 170 W 120 W 105 W

Zmiany pojawią się również w 8-rdzeniowym procesorze AMD Ryzen 7 7800X3D - producent na razie ogłosił tylko zegar Turbo wynoszący 5,0 GHz - to o 400 MHz mniej niż Ryzen 7 7700X. Jednocześnie zegar bazowy wciąż jest dopracowywany, ale ma być wyższy od tego z Ryzen 7 7700X (a więc przynajmniej 4,6 GHz). TDP tego układu również wynosi 120 W, a więc jest o 15 W większe w porównaniu do podstawowej wersji Zen 4. Co ciekawe, AMD obniżyło również maksymalną, dopuszczalną temperaturę. W przypadku układów Raphael bez 3D V-Cache było to 95 stopni, natomiast dla modeli z 3D V-Cache maksymalna temperatura to 89 stopni. O wydajności niestety specjalnie się nie rozwodzono, aczkolwiek wiemy, że Ryzen 7 7800X3D ma być do 30% wydajniejszy w grach w porównaniu do Ryzen 7 5800X3D, natomiast Ryzen 9 7950X3D ma być od 9 do 24% mocniejszy w porównaniu do Intel Core i9-13900K, w zależności od konkretnych gier, które lepiej lub gorzej reagują na zwiększony cache L3.

Źródło: AMD, PurePC