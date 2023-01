AMD APU Phoenix oraz Dragon Range - prezentacja nowej generacji procesorów Ryzen dla laptopów - Zen 4 i do RDNA 3 na pokładzie

AMD już kilka miesięcy temu potwierdziło plany dotyczące kolejnych generacji procesorów APU dla laptopów. Rok temu wprowadzono rodzinę APU Rembrandt, która przyniosła usprawnione rdzenie Zen 3+ oraz zupełnie nowy, zintegrowany układ graficzny AMD Radeon 600M, oparty na architekturze RDNA 2. W tym roku producent wprowadza już kolejną generację - APU Phoenix. Otrzymamy tutaj maksymalnie 8 rdzeni Zen 4 o znacznie powiększonym cache, a także ze zintegrowanymi układami graficznymi RDNA 3. Oprócz tego AMD wprowadza rodzinę CPU Dragon Range, czyli desktopowych jednostek Ryzen 7000, przeniesionych do obudowy BGA i zoptymalizowanych pod działanie w notebookach.

Podczas konferencji prasowej firmy AMD na CES 2023, zaprezentowano nową generację procesorów APU Phoenix oraz Dragon Range dla laptopów. Do dyspozycji oddano rdzenie Zen 4 oraz układy graficzne RDNA 3.

AMD podczas konferencji nie było zbyt rozmowne, jeśli chodzi o specyfikację procesorów Ryzen 7040, należących do najnowszej generacji APU Phoenix. Dopiero wraz z zakończeniem konferencji opublikowano szereg informacji. Pierwsze laptopy z Ryzen 7040 trafią do sprzedaży w marcu, przy czym początkowo oferowane będą wyłącznie trzy układy Zen 4: Ryzen 9 7940HS, Ryzen 7 7840HS oraz Ryzen 5 7640HS. W późniejszym czasie pojawią się również układy Ryzen 3/5/7 o TDP na poziomie od 15 do 28 W. Modele Ryzen 7040HS zastępują dotychczasową linię "H", gdzie ich TDP będzie konfigurowalne w zakresie od 35 do 54 W. Układy APU Phoenix od AMD jako pierwsze procesory Ryzen wykorzystają proces technologiczny TSMC N4, a więc usprawnioną i bardziej efektywną energetycznie wersję TSMC N5. W połączeniu z optymalizacjami architektury Zen 4 pod laptopy, procesory APU Phoenix mają zaoferować ponad 30 godzin odtwarzania wideo na zasilaniu akumulatorowym. Szykują się zatem prawdziwe behemoty, jeśli chodzi o efektywność energetyczną.

AMD Ryzen 9 7940HS AMD Ryzen 7 7840HS AMD Ryzen 5 7640HS Architektura Zen 4 + RDNA 3 Zen 4 + RDNA 3 Zen 4 + RDNA 4 Rodzina APU Phoenix APU Phoenix APU Phoenix Proces technologiczny TSMC N4 TSMC N4 TSMC N4 Powierzchnia 178 mm² 178 mm² 178 mm² Rdzenie/wątki 8C/16T 8C/16T 6C/12T Zegar bazowy 4,0 GHz 3,8 GHz 4,3 GHz Zegar Turbo 5,4 GHz 5,1 GHz 5,0 GHz Układ graficzny AMD Radeon 780M

12 CU RDNA 3 AMD Radeon 780M

12 CU RDNA 3 AMD Radeon 760M

8 CU RDNA 3 Taktowanie iGPU 3000 MHz 2900 MHz 2800 MHz Kontroler pamięci DDR5 5600 MHz

LPDDR5X 7500 MHz DDR5 5600 MHz

LPDDR5X 7500 MHz DDR5 5600 MHz

LPDDR5X 7500 MHz Maks. obsługiwany RAM 256 GB 256 GB 256 GB Cache L2 8 MB 8 MB 6 MB Cache L3 32 MB 32 MB 32 MB Cache L2 + L3 40 MB 40 MB 38 MB Overclocking rdzeni - - - Wsparcie dla AMD EXPO Tak Tak Tak Rdzenie Ryzen AI (XDNA) Tak Tak Tak Magistrala PCIe PCIe 4.0 (20 linii) PCIe 4.0 (20 linii) PCIe 4.0 (20 linii) TDP 35-45 W (cTDP do 54 W) 35-45 W (cTDP do 54 W) 35-45 W (cTDP do 54 W)

Nowe procesory AMD Ryzen 7040 z rodziny APU Phoenix zaoferują nowe, zintegrowane układy graficzne oparte na architekturze RDNA 3. Poznaliśmy jednak wyłącznie ich specyfikację, natomiast AMD nie podzieliło się żadnymi szczegółami o ich wydajności. AMD Ryzen 9 7940HS oraz Ryzen 7 7840HS otrzymają układ AMD Radeon 780M z 12 blokami CU RDNA 3. Przejście na niższą litografię w połączeniu z wykorzystaniem architektury RDNA 3 istotnie wpłynęło na zegary rdzeni graficznych. AMD Radeon 780M pracuje bowiem z zegarem 3000 MHz (!) dla Ryzen 9 7940HS oraz 2900 MHz dla Ryzen 7 7840HS. Układ AMD Ryzen 5 7640HS otrzyma grafikę Radeon 760M z 8 blokami CU RDNA 3 i z zegarem 2800 MHz. O ile liczba jednostek w Radeonie 780M nie uległa zmianie, tak w przypadku Radeon 760M zwiększono ich liczbę (z 6 CU do 8 CU).

Procesory AMD Ryzen 7040 z rodziny APU Phoenix otrzymały również usprawniony kontroler pamięci ze wsparciem dla DDR5 5600 MHz oraz LPDDR5X 7500 MHz. Nowe układy obsługują do maksymalnie 256 GB, co jest najwyższą wartością wśród mobilnych procesorów dla laptopów. Przeprojektowana architektura Zen 4 przynosi także znaczny wzrost ilości pamięci cache. Układy Ryzen 9 7940HS oraz Ryzen 7 7840HS otrzymają 40 MB cache, w tym 8 MB L2 oraz 32 MB L3. Procesor AMD Ryzen 5 7640HS otrzymał 38 MB cache, w tym 6 MB L2 oraz 32 MB L3. Procesory APU Pheonix obsługują maksymalnie 2 porty USB 4 o przepustowości 40 Gbps, jak również HDMI 2.1 oraz DisplayPort 2.1. Magistrala PCIe pozostaje natomiast w wersji PCIe 4.0.

Procesory AMD Ryzen 7040 to nie jedyna nowość dla laptopów, ponieważ producent oficjalnie zapowiedział również rodzinę CPU Dragon Range. Mowa de facto o układach Ryzen 7000 dla desktopów (Raphael), które przeniesiono do obudowy typu BGA. Oferują one maksymalnie dwa chiplety po 8 rdzeni Zen 4 oraz dodatkowy blok I/O z kontrolerem pamięci DDR5 oraz zintegrowanym układem graficznym AMD Radeon 610M (2 CU RDNA 2). Podstawowe TDP tych procesorów wynosi 55 W, które może być konfigurowalne do 75 W. AMD chwali się, że w porównaniu do AMD Ryzen 6000 z rodziny APU Rembrandt (R9 6900HX), różnica w wydajności w grach może sięgać nawet ponad 60% na korzyść układów Dragon Range.

AMD Ryzen 9 7945HX AMD Ryzen 9 7845HX AMD Ryzen 7 7745HX AMD Ryzen 5 7645HX Architektura Zen 4 + RDNA 2 Zen 4 + RDNA 2 Zen 4 + RDNA 2 Zen 4 + RDNA 2 Rodzina CPU Dragon Range Proces technologiczny TSMC N5+N6 TSMC N5+N6 TSMC N5+N6 TSMC N5+N6 Rdzenie/wątki 16C/32T 12C/24T 8C/16T 6C/12T Zegar bazowy 2,5 GHz 3,0 GHz 3,6 GHz 4,0 GHz Zegar Turbo 5,4 GHz 5,2 GHz 5,1 GHz 5,0 GHz Układ graficzny AMD Radeon 610M

2 CU RDNA 2 Taktowanie iGPU 400 - 2200 MHz Kontroler pamięci DDR5 5200 MHz Maks. obsługiwany RAM 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB Cache L2 16 MB 12 MB 8 MB 6 MB Cache L3 64 MB 64 MB 32 MB 32 MB Cache L2 + L3 80 MB 78 MB 40 MB 38 MB Overclocking rdzeni Tak Tak Tak Tak Wsparcie dla AMD EXPO Tak Tak Tak Tak Rdzenie Ryzen AI (XDNA) - - - - Magistrala PCIe PCIe 5.0 (28 linii) PCIe 5.0 (28 linii) PCIe 5.0 (28 linii) PCIe 5.0 (28 linii) TDP 55 W (cTDP do 75 W) 55 W (cTDP do 75 W) 55 W (cTDP do 75 W) 55 W (cTDP do 75 W)

Rodzina AMD Ryzen 7045 Dragon Range będzie się składać z czterech procesorów: 16-rdzeniowego i 32-wątkowego AMD Ryzen 9 7945HX, 12-rdzeniowego i 24-wątkowego AMD Ryzen 9 7845HX, 8-rdzeniowego i 16-wątkowego AMD Ryzen 7 7745HX oraz 6-rdzeniowego i 12-wątkowego AMD Ryzen 5 7645HX. Ich budowa, w tym także ilość pamięci cache L2 + L3, jest zbliżona do tego co oferują desktopowe układy AMD Ryzen 7000 z rodziny Raphael. Odpowiednio niższe są także zegary, choć jak dużo ciaśniejsze limity energetyczne, nie są też takie niskie. Wszystkie układy Dragon Range charakteryzują się zegarami Turbo na poziomie od 5,0 GHz (Ryzen 5 7645HX) do 5,4 GHz (Ryzen 9 7945HX). Obsługują także magistralę PCIe 5.0 z dostępem do 28 linii PCIe 5.0. Procesory AMD Ryzen 7045HX oferują także 2-kanałowy kontroler pamięci DDR5 5200 MHz ze wsparciem dla AMD EXPO. Wszystkie cztery układy mają również odblokowany mnożnik w przeciwieństwie do APU Phoenix, gdzie mamy tylko obsługę EXPO.

Źródło: AMD, PurePC